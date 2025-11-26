‘암투병 고백’ 이솔이, 컨디션 난조 “내일은 살아날 수 있겠지”

개그맨 박성광의 아내이자 인플루언서 이솔이가 감기와 컨디션 난조로 모든 일정을 중단한 근황을 전했다. 그는 AI로 생성한 가을 풍경 이미지를 올리며 팬들에게 건강 조언을 건넸다.
이솔이는 25일 소셜미디어에 “세상 많이 좋아졌네요, AI로 방구석 단풍 구경”이라는 글과 함께 낙엽 위에 누워 단풍을 즐기는 듯한 인공지능(AI) 이미지 한 장을 공개했다. 평소 밝고 활발한 ‘일상 브이로그’ 스타일을 이어온 그는 최근 감기 증세로 몸 상태가 급격히 나빠졌다고 밝혔다.
그는 “감기 때문에 모든 일정 스탑이에요. 몸이 그라데이션으로 안 좋아지는 느낌”이라며 “빨리 약 먹고 일상 로그아웃할게요. 내일 살아날 수 있겠지”라고 적어 현재 몸 상태가 좋지 않음을 털어놨다.
또 “모두 감기 조심, 특히 습도 잘 챙기고, 잠 잘 자기”라며 팬들에게 건강 관리에 유념하라고 덧붙였다.
이솔이는 올해 4월 여성암 투병 사실을 공개한 바 있다. 퇴사 후 임신을 준비하던 중 암 진단을 받았고, 수술과 항암 치료 끝에 완치 판정을 받아 현재는 정기검진과 약물 치료를 이어가고 있다고 밝혔다. 팬들은 투병 후 더 건강한 일상을 이어가는 그의 근황을 응원해 왔다.
이솔이는 2020년 8월 개그맨 박성광과 결혼했다. 두 사람은 SBS TV 예능 ‘동상이몽2-너는 내 운명’에 출연해 신혼 시절의 일상을 공개하며 화제를 모았다.
