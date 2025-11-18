김환기 전면점화 뉴욕서 123억원에 낙찰…‘우주’ 이어 韓미술품 역대 2위

국내 추상미술의 선구자로 꼽히는 화가 김환기(1913∼1974)의 전면점화(全面點畫)가 미국 경매에서 한국 현대 미술품 경매 사상 두 번째로 높은 금액인 840만 달러(약 123억 원)에 낙찰됐다.
경매회사 크리스티에 따르면 17일(현지 시간) 미국 뉴욕에서 열린 ‘20세기 이브닝 세일’에서 김환기의 1971년작 ‘19-VI-71 #206’가 낙찰됐다. 구매자는 수수료를 포함하면 약 151억 원을 지불해야 한다.
이는 한국 미술품의 역대 최고 낙찰가 기록을 갖고 있는 김환기의 ‘우주’(05-IV-71 #200)에 이어 두 번째로 높은 가격이다. ‘우주’는 2019년 홍콩 경매에서 약 132억 원에 팔렸다. 역대 3위도 김환기의 작품이다. 또 다른 전면점화인 ‘3-II-72 #220’(1972년)는 2018년 서울옥션 홍콩 경매에서 85억3000만 원에 낙찰됐다.
‘19-VI-71 #206’는 우주로 팽창하는 듯한 무한한 공간감을 점으로 표현한 작품이다. 가로 254㎝에 세로 203㎝의 큰 캔버스에 그려넣은 대작이다. 크리스티 측은 “비슷한 시기 그려진 김환기의 작품 중 200호(가로세로 259.1X193.9㎝) 이상은 30점 이내로 추정되기 때문에 희소성이 매우 높다”고 설명했다.
이지윤 기자 leemail@donga.com
