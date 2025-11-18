선재스님에 후덕죽까지…흑백요리사2, 다음 달 16일 공개

‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’가 다음 달 16일 공개된다. ‘흑백요리사’는 최고의 셰프 백수저(20명)와 재야의 고수 흑수저(80명)가 요리 실력을 겨루는 경연 프로그램이다.
넷플릭스는 18일 ‘흑백요리사2’ 티저 예고편과 흑수저 포스터를 공개했다. 예고편에는 미쉐린 2스타 이준 셰프와 미쉐린 1스타 손종원 셰프, 대한민국 1호 사찰음식 명장 선재스님, 57년차 중식대가 후덕죽 등 최고의 명성을 자랑하는 백수저의 모습이 담겨 있다. 이들이 소개될 때마다 출연진들은 “한국에 2스타는 아홉 군데밖에 없다” “중식에서 후덕죽 셰프가 신” “저분을 꺾으면 이름을 알릴 수 있을 것 같다” 등의 반응을 보였다.
앞서 시즌1은 넷플릭스 한국 예능 최초로 3주 연속 넷플릭스 글로벌 톱(TOP) 10 TV 비영어 부문 1위를 차지했다. 우승자는 ‘나폴리 맛피아’ 권성준 셰프였다. 이외에도 이모카세 1호(김미령), 요리하는 돌아이(윤남노), 중식여신(박은영), 철가방요리사(임태훈) 등 흑수저로 출연한 다수의 셰프가 이름을 알렸다.
김학민·김은지 PD는 “시즌1과는 다른 재미와 감동이 있는 시즌2”라며 “시즌1에서 사랑 받은 요소는 보완하고 아쉬운 부분은 수정하면서 완성도 있는 시즌2를 만드는 게 원칙이었다. 새로운 룰과 미션을 기대해 달라”고 했다.
댓글 0