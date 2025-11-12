33개단체 “종묘 하늘 가리는 고층개발 규탄…즉각 철회하라”

유네스코 세계문화유산인 서울 종묘 인근에 높이 140m가 넘는 건물이 들어설 수 있도록 서울시가 최근 정비계획을 변경한 것에 대해 문화유산 관련 단체 33곳이 철회를 촉구했다.
한국고고학회, 한국도시사학회 등 27개 학회와 국가유산보존기술협회 등 6개 협회는 12일 서울 중구 상연재에서 기자회견을 열고 “세계유산 종묘의 하늘과 시야를 가리는 고층 개발의 시도를 단호히 규탄한다”며 “서울시는 종묘에 인접한 지역 건물 층고를 상향하는 규제 완화를 즉각 철회하라”고 촉구했다.
이들은 이날 공동으로 발표한 성명에서 “서울 도심 안에 자리하고 있는 종묘가 세계유산에 등재된 것은 주변 난개발을 자제하면서 경관과 아울러 문화유산을 보존하려는 노력이 있었기 때문”이라며 “단순히 개발 이익과 관련된 문제가 아니라, 사회 전체의 과제로 생각하고 신중하게 접근해야 한다”고 강조했다. 이어 “이번이 나쁜 선례가 돼, 5대 궁궐과 조선왕릉 주변도 거대한 콘크리트 숲에 둘러싸일지 모른다는 우려가 크다”고 덧붙였다.
한국건축역사학회 소속 이연경 연세대 건축공학과 교수는 종묘에 대해 “건물뿐 아니라 종묘제례라는 무형유산까지 함께 보존된 곳”이라며 “조선의 수도 한양이 생겨난 역사적 맥락까지 보존하는 게 필요하다”고 말했다.
서울시에는 “종묘 주변 개발 사업계획을 투명하게 공개하고, 종묘의 경관 훼손을 최소화하기 위한 건물 배치와 높이의 기준을 새로 마련할 것” 등을 요구했다. 또 향후 종묘 주변 개발 진행 경과에 따라 추가 입장을 내거나 학술 행사 등을 여는 방안도 검토 중이라고 밝혔다. 역사와 고고, 민속학 관련 학회와 문화유산 관련 협회가 모여 입장을 낸 건 이번이 처음이다.
서울시는 지난달 30일 고시를 통해 재개발이 추진되고 있는 세운4구역의 건축물 최고 높이를 기존 70m에서 145m(청계천 쪽 기준)로 상향한 바 있다. 이달 6일 대법원은 문체부가 제기한 소송에서 국가유산청과 협의 없이 역사문화환경 보존지역 밖에서의 개발 규제를 완화한 서울시 조례 개정이 유효하다며 원고 패소 판결을 내렸다.
