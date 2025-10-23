원하는 혜택 직접 선택하는 ‘삼성 iD SELECT ON’카드

주 소비처·요일에 따른 3가지 선택지 제공
삼성카드가 본인이 원하는 혜택을 직접 선택하는 ‘삼성 iD SELECT ON, ALL 카드’를 선보였다. 이중 삼성‘삼성 iD SELECT ON’ 카드는 주 소비처에서 주말 2배 혜택을 받을 수 있다.
해외 2%, 배달앱·커피전문점·택시 등 5%
iD SELECT ON 카드는 소비처와 요일에 따른 선택 혜택을 담았다. 외식 5% 온라인패션과 쇼핑몰 5% 할인 가운데 하나를 고르면 주중에는 5%, 금요일부터 일요일까지는 10% 할인을 받을 수 있다. 온라인 중심 소비자에게는 온라인 간편결제 1% 할인도 마련됐다.
기본 혜택으로는 해외 2% 배달앱 커피전문점 택시 카셰어링 5% 구글플레이와 앱스토어 디지털콘텐츠 50% 할인 등이 주어진다. 원하는 혜택을 선택할 수 있고 이용 중에도 매월 변경이 가능하다.
전월 실적과 할인 한도, 혜택 가맹점 등 세부 내용은 삼성카드 홈페이지와 앱, 그리고 모니모를 통해 확인할 수 있다. 연회비는 국내전용과 해외겸용 모두 2만 원이다.
삼성카드 관계자는 “삼성 iD SELECT 카드는 고객이 자신의 소비패턴에 맞춰 혜택을 선택할 수 있도록 설계된 것이 특징”이라며 “앞으로도 고객 맞춤형 상품을 지속적으로 선보일 예정”이라고 밝혔다.
이설 기자 snow@donga.com
