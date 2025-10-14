설경구와 벌써 네 번째 변성현 “언젠간 헤어지겠죠”

14일 넷플릭스 ‘굿뉴스’ 제작발표회
설경구 “변 감독과 하는 게 맞나 생각”
“청개구리 심보 생겨 설경구 캐스팅”
“류승범만 떠올라…12시간 회유했다”
류승범 “잠시 휴식 가지려고 했는데”
3개국어 연기 홍경에 “질문 많아 피곤해”
“변성현 감독이 캐릭터를 툭 던졌어요.”
배우 설경구는 영화 ‘불한당:나쁜 놈들의 세상’(2017)을 시작으로 오는 17일 공개하는 넷플릭스 영화 ‘굿뉴스’까지 변성현 감독과 벌써 네 번째 협업이다. 14일 서울 종로구에서 열린 제작발표회에서 그는 “처음엔 변 감독과 하는 게 맞나 생각했다”며 “네 작품 모두 전혀 다른 이야기를 갖고 있어 나중엔 하길 잘했단 생각이 들었다”고 말했다.
‘굿뉴스’는 1970년대 일본 공산주의 단체가 납치한 여객기를 착륙시키기 위해 다양한 사람이 고군분투하는 이야기를 그린다. 실제 1970년 3월 일본 적군파가 일본의 JAL 항공기 요도호를 공중납치한 ‘요도호 납치사건’을 모티브로 했다. 다만 작품 속 인물 모두 변 감독의 아이디어로 탄생했다. 그는 “지금 세대가 이해할 수 있는 이야기로 만들고 싶었다”고 했다.
설경구는 ‘아무개’ 역을 위해 변 감독이 말릴 정도로 몸무게 감량을 했다고 말했다. “외형적으로 없어 보이게 하려고 살을 엄청 뺐더니 감독님이 너무 없어 보인다고 그만 하라고 하더라고요. 존재감도 없고, 정체불명에 권력자와 같이 있지만 전혀 어울리지 않는 모습을 표현하고 싶었어요. 일부러 과장되게 말하면서도 찰나에서 아무개 본연의 표정과 생각이 보일 수 있도록 노력했어요.”
이 작품은 앞서 50회 토론토국제영화제와 30회 부산국제영화제에 공식 초청됐다. 국내외를 막론하고 관객의 호응을 얻은 한편 부산국제영화에선 설경구와 변 감독의 ‘결별설’이 돌기도 했다. 변 감독은 이런 사람들 말에 오기가 생겼다고 했다. “영화 ‘길복순’ 때 이제 설경구 선배님과 헤어질 때가 되지 않았냐고 말하더라고요. 그래서 청개구리 심보가 생겼죠. ‘이럴 거면 한 번 더 할래’ 생각하고 시나리오 쓰기 전부터 선배님과 작업하자고 말씀 드렸어요. 뭐 언젠간 헤어지지 않을까요.”
“류승범 씨 캐스팅 하려고 12시간을 버텼어요.”
‘굿뉴스’엔 배우 류승범이 중앙정보부장 ‘박상현’으로 등장한다. 그는 처음엔 변 감독 제안을 거절했다고 했다. 변 감독은 “인간의 악함이 천진난만함에서 나왔으면 했는데 이걸 표현할 사람으로 류승범 밖에 안 떠올랐다”며 “만취한 류승범을 상대로 회유를 받아냈다”고 했다.
“영화에서 주제가 무거워지는 순간에 블랙코미디라는 장르적 요소를 계속 살릴 수 있는 배우는 류승범밖에 없었어요. 1970년대 중앙정보부장은 어느 작품에서건 항상 등장하는 역할이고, 감히 말씀드리지만 다 결이 비슷하다고 생각했거든요. 제 의도를 모두 충족시키는 배우예요.”
이후 류승범은 현재 살고 있는 슬로바키아에서 한국으로 올 때마다 변 감독과 시나리오 리딩만 했다고 한다. “개인적으로 휴식을 취하고 싶었던 거지, 감독님 작품에 대한 의심은 전혀 없었어요. 블랙코미디 장르를 해본 적이 없어서 매혹적이였죠. 1970년대를 살아보진 않았지만 인물이 가진 직업적 특성과 성격이 계속 충돌하는 부분이 있더라고요. 그래서 대본을 읽으면서 이 캐릭터가 가진 이중성을 연기할 방법으로 충청도 사투리가 떠올랐어요. 겉과 속이 다르고, 웃기면서도 뼈가 있는 감독님 의도가 매력적이었어요. 전 잘 모르겠지만 인물에 숨겨진 감독님의 또 다른 의도가 있지 않을까요.”
“질문이 많아서 피곤했네요.”
변 감독은 배우 홍경을 ‘굿뉴스’ 속 현 젊은 세대를 표현하기 위해 캐스팅 했다고 말했다. 그는 “1970년대 속 20대 같지만 사실 요즘 젊은 사람들을 담고 싶었다”며 “마지막 장면이 홍경과 제가 생각하는 현 시대의 젊은이”라고 했다.
홍경은 정의감 넘치는 공군 중의 ‘서고명’을 연기하며 영어·일본어를 소화했다. 이전에 그는 영화 ‘청설’(2024)에서 극을 수어로 이끌어가기도 했다. “뭔갈 이루고자 하는 젊음이 있는 친구예요. 또 관제사로서 알아야하는 기본적인 요소도 많이 공부했어요. 영어는 익숙해도 일본어는 처음 접해서 천천히 알아가려고 했죠. 수어도 그렇고 여러 것을 알아볼 수 있는 기회라 놓치기 싫은 마음이 있어요.” 이 열정에 변 감독은 “홍경이 시나리오에 대한 질문을 할 때마다 제가 쓴 건데도 공부를 해야 했다”며 “캐릭터 기초공사는 제가 다졌지만, 같이 만든 완성품이다”라고 말했다.
마지막으로 변 감독은 ‘굿뉴스’를 한 줄로 정의하기 어렵다며 솔직한 심정을 드러냈다. “영화 침체기 속에서 이 작품을 할 수 있는 곳은 ‘넷플릭스’밖에 없었어요. 평소 하고 싶은 이야기나 감정을 많이 녹였는데, 류승범씨가 말한 것처럼 이건 이중성에 관한 작품이라고도 할 수 있겠네요.”
댓글 0