시누이와 절연…미나·류필립 “통제·돈벌이 NO”

부부는 2일 유튜브 채널 ‘필미커플’ 채널에 ‘수지누나의 대한 오해 그리고 궁금증을 힘들게 말씀드립니다’라는 제목의 영상을 올렸다. 류필립은 “수지 누나에게 하기 싫은 걸 억지로 시킬 순 없지 않느냐. 80㎏까지 빼 건강해 보일 수 있는데, 행복과는 거리가 멀 수 있다. 많은 분들이 오해해 수지 누나가 ‘(다이어트) 그만하고 싶다’고 했다”며 “그동안 우리가 많이 지원해준 건 여러분들도 알 거다. 근데 싫다고 하는 사람은 제어가 안 되더라. 힘들고 싫다는데 어떻게 강행 하겠느냐”고 설명했다.
“수지 누나가 건강하게 다이어트를 하는 게 우리 목표였다. 누나가 150㎏이었을 때 생명의 위험을 느꼈기 때문에 ‘안전 구간까지는 도와주자’라는 생각으로 시작했다. ‘수지 누나를 팽쳤다’고 하는데, 그럴 관계가 아니지 않느냐. 미나씨가 전폭적인 지원을 해줘서 감사할 뿐이다. 내 입장에선 정말 좋은 일이라고 생각하고 했는데, 결과적으로 좋은 일이 아니었더라. ‘행복하지 않았다’ ‘힘들었다’ 말을 들으니까 뭐라 할 말이 없더라. ‘행복하게 살아라’고 했다.”
부부는 댓글로도 “매일 만난 적 없고 주 2~3회 만나 운동 가르쳐 주면서 같이 했다. 친동생도 아니고 시누이인데 통제할 일은 없다”며 “운동은 혼자 하면 방법도 모르고 잘 안 가게 된다. 큰 돈 들여 PT도 받고, 직장 다니면 다이어트하기 힘들까 봐 그만두게 하고 그 이상 월급도 줬다. 앞으로 돈 많이 벌라고 인플루언서로 띄워주려고 영상 찍어서 거의 매일 누나 인스타에 올려줬다. 편집하는데 시간이 오래 걸린다. 그래서 좀 허탈하다”고 토로했다.
“악플은 미나씨가 더 많이 달렸다. 콘텐츠 수입은 크지 않지만 누나가 인플루언서 활동하면서 돈도 잘 벌게 도와주려고 영상 찍어서 줬다. 인스타도 직접 관리하고 편집하고 올려줘서 1년도 안돼 팔로워 4만명 정도 됐다. 혼자하니 이제 늘지 않더라. 10만명 넘게 까지는 도와주고 싶었는데 좀 아쉽고 허탈하다”고 했다.
류필립 누나 박수지씨는 미나 도움으로 150㎏에서 78㎏까지 감량해 화제를 모았다. 3일 인스타그램에 108.05㎏을 인증했다. “찌든 빠지든 공복 몸무게를 잴 때마다 공개하겠다. 오늘부터 1일”이라고 했다.
댓글 0