5일 ‘한인의 날’… 그들의 눈물 젖은 타향살이가 한국을 먹여살렸다

이재명 대통령이 지난달 22일(현지 시간) 미국 뉴욕의 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 교민들과 인사를 나누고 있다. (공동취재) 뉴시스

이 대통령은 지난달 22일 뉴욕에서 열린 재외동포 간담회에서 “대한민국의 K-컬처, K-팝, K-드라마, K-푸드, K-뷰티, K-데모크라시(민주주의)까지 이제 대한민국은 세계인의 모범이 돼 가고 있다”며 “경제적, 문화적, 군사적, 외교적, 정신적으로 전 세계에 발 딛고 사는 우리 재외국민들이 대한민국 국민임을 자랑스럽게 여기고 당당하게 말할 수 있는 대한민국을 꼭 만들도록 하겠다”고 했다. 그러면서 “외국에 나가면 애국자가 된다고 (하는데) 실제 그런 것 같다”며 “이제 대한민국이 여러분을 생각하고 걱정하겠다”고 했다.