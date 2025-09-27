[어린이 책]외계인도 도서관에선 공공예절 지켜야 해요

◇도서관의 악몽/자현 글·차영경 그림/48쪽·1만6800원·나무의말
여느 날과 다름없는 행복도서관의 연말. 사서에게 계인이란 어린이가 와서 ‘도서관의 악몽’이란 책을 찾아 달라고 부탁한다. 지하 서고에서 책을 찾은 사서가 책을 대출하기 위해 바코드를 찍는 순간, 갑자기 도서관 벽에 금이 가며 세상이 흔들린다.
순간적으로 정신을 잃었던 사서가 깨어나자 놀라운 풍경이 벌어진다. ‘행복’도서관은 ‘항복’도서관이 돼 있고, 여기저기 책이 쏟아진 채 엉망진창이다. 아이들은 초콜릿 과자를 먹은 손으로 침 묻혀 책장을 넘기기 내기를 하고 있고, 친구와 사이좋게 책을 나누자며 읽은 책을 반으로 찢기도 한다. 말 그대로 악몽 같다.
사실 계인의 정체는 ‘외계인’. 계인이가 해마다 연말에 ‘도서관의 악몽’이란 책을 빌릴 때마다, 도서관은 이렇게 난장판이 된다. 사서는 어린 외계인 어린이의 비밀을 지켜주면서도, 도서관을 도서관답게 지킬 수 있는 묘책을 생각해 낸다. 그의 계획은 성공할 수 있을까.
도서관은 책을 매개로 상상과 모험을 떠나는 역동적인 곳이지만, 엄연히 지켜야 할 예절이 있는 공공장소이기도 하다. 도서관에서 지켜야 할 예절을 재밌는 상상을 바탕으로 풀어냈다.
박선희 기자 teller@donga.com
