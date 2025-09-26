저널리즘을 선택하십시오…제7회 ‘세계 뉴스의 날’ 캠페인 열어

세계신문협회(WAN-IFRA) 산하 세계편집인포럼과 캐나다저널리즘재단이 ‘세계 뉴스의 날(9월 28일)’을 맞아 전 세계 언론과 저널리즘 홍보 캠페인을 연다.
올해로 7회째를 맞은 캠페인은 ‘진실을 선택하세요, 사실을 선택하세요, 저널리즘을 선택하세요’(Choose Fact, Choose Truth, Choose Journalism)를 주제로 한다. 대중이 사실에 기반한 뉴스를 접하고 이를 지지해야 민주주의와 지속 가능한 사회를 지킬 수 있다는 점에서다.
세계신문협회는 신문, 소셜미디어(SNS) 등 전 세계 언론사의 각종 플랫폼을 통해 다양한 캠페인을 펼칠 예정이다. 유명인의 기고와 홍보 동영상, SNS 콘텐츠 등이 지면과 온라인에 게시된다. 한국신문협회는 ‘신뢰할 수 있는 저널리즘의 가치’를 홍보하고자 캠페인에 동참했다.
세계 뉴스의 날에 대한 자세한 정보와 관련 콘텐츠는 공식 웹사이트(worldnewsday.org)를 통해 확인할 수 있다.
이지윤 기자 leemail@donga.com
