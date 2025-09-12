동아일보

‘원터치 라벨’ 발명한 장동민 “9개국서 특허, 연말 상용화”

  • 입력 2025년 9월 12일 09시 39분

장동민이 직접 페트병 라벨 제거 기술을 시연하고 있다. 사진=푸른하늘 유튜브
개그맨 장동민이 원터치 라벨 제거 기술을 개발해 9개국에 특허를 냈다고 밝혔다. 해당 기술은 올해 연말 소비자들에게 선보일 예정이다.

장동민, 세계 9개국 특허내며 사업가 변신

개그맨 장동민이 원터치 라벨 제거 기술로 세계 9개국 특허를 획득했다. 친환경 아이디어로 창업대전 우수상을 수상했으며, 올 연말 제품 출시를 앞두고 있다. ⓒ뉴시스
장동민은 11일 방송된 MBC ‘구해줘! 홈즈’에 출연해 박나래·양세찬과 함께 서초동 고급 빌라를 둘러보던 중 직접 특허를 낸 음료병을 공개했다. 그는 “전 세계가 가로형 라벨을 쓰고 있는데, 나는 세로형 원터치 라벨을 개발했다”고 소개했다.

이에 양세형이 “전 세계에서 쓰려면 형 특허를 써야 한다는 거냐”고 묻자, 장동민은 “9개국에 특허를 내놨다”고 답해 모두를 놀라게 했다.

사진=MBC ‘구해줘! 홈즈’
장동민은 특허 절차도 상세히 전했다. 그는 “우리나라에서 출원료가 4만6000원, 심사 청구료가 14만3000원이고, 등록 후 3년 기준으로 매년 4만5000원씩 내야 한다”며 “해외 특허는 비용이 더 많이 든다”고 말했다.

또 현재 독일 기계 개발 업체와 협력 중이라며 “올 연말쯤 소비자들에게 제품을 보여드릴 수 있을 것 같다”고 밝혔다.

창업대전에서 수상까지…장동민 특허 기술 뭐길래?

장동민이 직접 페트병 라벨 제거 기술을 시연하고 있다. 사진=푸른하늘 유튜브
장동민은 2021년 원터치 라벨지 특허를 내고 이듬해 정식 등록을 마쳤다. 이를 기반으로 2023년 친환경 스타트업 ‘푸른하늘’을 창업했으며, 같은 해 환경부 주최 ‘환경창업대전’에서 해당 기술로 우수상을 받았다.

장동민이 개발한 이 기술은 기존 페트병의 가로형 라벨을 세로형으로 바꾸고, 병뚜껑을 돌리면 라벨이 함께 분리되는 방식이다. 일상에서 “라벨 떼기가 번거롭다”는 불편을 해소하면서도 재활용 효율을 크게 높인 것이 특징이다.

김승현 기자 tmdgus@donga.com
