[어린이 책]몰래 먹는 라면은 아무도 못 참아요

◇라면을 후루룩? 라면이 후루룩!/안효림 지음/48쪽·1만5000원·길벗어린이
마트에 장을 보러 간 가족. 새로 출시된 신상 라면이 보이지만, 먹으면 살만 찐다면서 그냥 돌아선다. 하지만, 누군가 몰래 라면을 사둔 것인지 집 찬장 안에 신상 라면이 떡 하니 자리를 잡고 있다.
가장 먼저 그 라면을 몰래 찾으러 온 건 엄마. 라면을 끓여 후후 불며 호로록 먹는다. 아빠도 할머니도 누나도 제각각 몰래 찾아와 호로록 신상 라면을 즐긴다. 딱 한 명, 막내만 빼고.
그런데 정신없이 몰래 라면을 즐기던 가족들은, 점점 뭔가가 그들을 죄어옴을 느낀다. 답답하고 불편하고 더부룩하다. 가만 보니 라면이 가족 모두를 꿀꺽 삼켜버렸다. 당황한 가족들에게 “배고파요” 볼멘소리를 내는 막내의 목소리가 들린다. 라면에게 먹혀버린 가족들은 탈출하기 위해 안간힘을 쓴다.
먹을까 말까 늘 갈등의 기로에 서게 하는 음식. 그리고 대다수를 결국 굴복시키고 마는 음식. 라면처럼 맛있으면서도, 건강에도 매우 좋은 음식이란 정말 불가능한 것일까? 볼로냐 라가치상 수상작가인 저자가 라면을 둘러싼 가족의 한바탕 소동을 재밌게 그려냈다.
