쉐라톤 나트랑 호텔&스파, 해안 휴양 강화 특별 프로모션 선봬

베트남 중부 대표 휴양지 나트랑에 위치한 쉐라톤 나트랑 호텔&스파가 휴양 경험을 강화한 특별 프로모션을 선보인다고 28일 밝혔다.
숙박과 다이닝을 포함한 이번 ‘이지 이스케이프(Easy Escape)’ 패키지는 장기 투숙객을 대상으로 한다. 3박 이상 예약 시 기본요금 할인이 적용되며, 메리어트 본보이(Marriott Bonvoy) 회원에게는 추가 혜택이 제공된다.
다이닝 부문에서도 다양한 혜택과 메뉴가 마련됐다. 앤모어 바이 쉐라톤(&More by Sherato)에서는 와인 한 병 주문 시 콜드컷 플래터가 무료로 제공된다. 피스트(Feast)레스토랑은 신선한 현지 해산물과 글로벌 인기 메뉴를 포함한 시그니처 씨푸드 뷔페 디너를 운영하며, 스팀앤 스파이스(Steam n’ Spic)레스토랑에서는 셰프 밍(Ming)이 직접 운영하는 정통 광둥 요리를 선보인다.
또한 앨티튜드(Altitud) 루프탑 바에서는 매주 목요일부터 토요일까지 테마별 DJ 공연과 시그니처 칵테일을 즐길 수 있다. 도시 전경을 한눈에 바라볼 수 있는 전망과 함께 다양한 장르의 라이브 공연으로 더욱 특별한 경험을 선사한다.
호텔 관계자는 “쉐라톤 나트랑 호텔 & 스파는 단순한 숙박을 넘어, 고객이 나트랑에서 느낄 수 있는 해안 휴양의 모든 요소를 제공하는 공간”이라며 “편안한 숙박과 함께 미식, 휴식, 오락까지 포함한 종합적인 휴가 경험을 제공하는 것이 목표”라고 말했다.
