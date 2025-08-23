도시의 숲속에서 나를 찾는 진짜 쉼[김선미의 시크릿가든]

서울 노원구 수락휴-불암산 산림치유센터

지난달 서울 노원구 수락산 자락에 문을 연 서울 도심 속 첫 자연휴양림인 ‘수락휴’. 지상 14m 높이에 지어진 트리하우스가 특히 인기다. 노원구 제공

하늘과 나무가 보이는 ‘수락휴’ 객실의 창문.

동화를 연상시키는 수락휴의 ‘요정의 숲’. 각 숙소마다 작은 정원이 갖춰져 있다.

4인실 문을 열고 들어서자 새하얀 침구가 먼저 눈을 사로잡았다. 매트리스는 몸을 고르게 지지해 주고 이불은 청량하게 바스락거렸다. 돌이켜보니 다른 국내 자연 휴양림들에서 크게 아쉬웠던 부분이 대개 침구였다. 이불과 요를 바닥에 펼 때마다 타인의 흔적이 느껴져 왠지 찜찜했던 기분, 그걸 수락휴는 상쾌하게 날려 버렸다. 나중에 들어보니 이곳을 직영하는 노원구 측이 강원 강릉시 5성급 씨마크호텔에서 벤치마킹한 에이스 침대와 고급 침구였다.천장 가까이 높다랗게 난 창문으로 바람결에 흔들리는 나무가 보였다. 부드러운 햇살을 받은 나뭇잎 그림자가 바닥에 일렁였다. 밤이 되면 침대에 누워 저 창을 통해 별을 보게 되는 걸까. 반투명 블라인드를 반쯤 내리자 숲의 초록빛과 하늘빛이 블라인드 결 사이로 겹쳤다. 그 단순한 반복이 마음의 고요를 불러왔다. 미국 여성화가 고(故) 아그네스 마틴의 그리드(grid·격자)를 떠올리게 하는 추상화 같은 풍경이었다.취사가 가능하지 않은 도심 휴양림이니 세면도구 외에 가져올 건 많지 않았다. 집에 있던 요가 링을 챙기고 편의점에서 2만 원대 소비뇽블랑 화이트 와인 한 병을 사 왔을 뿐이다. 객실엔 TV가 없다. 턴테이블에 루 리드의 음반을 올리니 노래 ‘퍼펙트 데이’가 울려 퍼졌다. ‘정말 완벽한 하루이니, 모든 고민은 내려놓으라’고.오후 6시 이후 수락휴는 오롯이 숙박객만의 전용 공간이 된다. 홍신애 요리연구가가 운영하는 부속 식당에서 저녁을 먹고 나와 ‘불멍존’에 앉아 보았다. ‘애쓰지 않고 자연에 심신을 맡기는 자유란 이런 것이구나.’ 단 하나 애석한 점이 있었다. 일찍 꿀잠에 드느라 침대에 누워 밤하늘 별을 보지 못했다.각 숙소 앞에는 잔잔한 야생화가 심어진 작은 정원이 있다. 실내에 앉아 바깥에 눈높이로 피어 있는 꽃들을 보니 마치 단독주택에 쉬러 온 기분이었다. 노원구 의뢰를 받아 이곳을 총괄 디자인한 최신현 씨토포스 대표의 이야기를 들어 봤다. 수락휴의 모토가 왜 ‘모든 것은 숲으로부터 온다’인지 알게 되었다.

위로의 문구가 식물과 어우러진 불암산 산림치유센터 정원.

불암산 산림치유센터의 ‘약초 물 치유 프로그램’. 노원구 제공

“수락산 동막골의 아름다운 숲이 없었다면 수락휴는 시작되지 못했을 것이다. 처음 현장을 둘러봤을 때 깊은 쉼이 있는 숲 경관에 감명받았다. 기존 생태계를 지키며 겸손하게 숲에 안기는 휴양림을 지향했다. 디지털과 인공지능 시대에 수락휴가 아날로그적 쉼의 공간으로 사랑받기 바란다.”노원구가 2018년 9800㎡ 터에 수락휴 사업 계획을 세울 때만 해도 그로부터 무려 7년간 231억 원이 들지는 미처 몰랐다고 한다. 오승록 노원구청장의 열정과 투자로 탄생한 수락휴는 개장 후 ‘국내 휴양림계의 에르메스’라는 평을 받는다. 숙소 18개 동 가운데 3개 동인 트리하우스의 내진설계와 상하수도 구조를 보러 국내 리조트업계 관계자들의 시찰도 이어지고 있다. 서울에서 지상 14m 높이 통나무집에서 뒹굴뒹굴하며 ‘톰 소여의 모험’을 즐길 수 있다니…. 다음번에는 꼭 트리하우스 예약에 도전해 봐야겠다.수락휴 객실에는 ‘노원 산책’이라는 책자가 꽂혀 있었다. 어느 감성 잡지인가 했더니 올해 3월 발간된 노원구 공식 관광 가이드북이었다. 책장을 넘겨 보니 가히 ‘노원의 재발견’이었다. 노원구는 불암산 수락산 초안산 영축산 등 네 개의 산과 중랑천 당현천 우이천 목동천 등 4개 하천이 어우러지는 숲속의 도시이자 정원의 도시다. 자연과 어우러지는 동네 책방과 브런치 카페 등 가 보고 싶은 곳이 많았다.그중 지난달 초 다녀온 불암산 힐링타운을 소개한다. 나비정원, 철쭉동산, 정원지원센터, 유아숲체험장, 피크닉장 등이 종합선물세트처럼 갖춰진 곳이다. 엘리베이터를 타고 불암산 전망대에 올랐을 때 절경에 놀랐다. 불암산 암벽뿐 아니라 북한산 도봉산 수락산의 수려한 산세가 파노라마처럼 펼쳐졌다. 이곳을 곁에 두고 자주 드나들 수 있는 노원구민들이 부러웠다.불암산 힐링타운에는 꼭 가봐야 할 장소가 있다. 2020년 문을 연 불암산 산림치유센터다. 예약하고 방문하면 각종 치유 프로그램을 맞춤형으로 체험할 수 있다. 김주연 불암산 산림치유센터장은 “숲은 자기 돌봄 공간이자 녹색 보건소”라며 “병이 생기면 병원에서 치료를 받듯 몸과 마음을 돌보기 위해 일상에서 숲을 자주 찾을 것”을 권한다. 스트레스를 받는 학생과 취업 준비생, 난임 부부, 우울증과 사별 등으로 어려움을 겪는 중장년, 소방관과 경찰관 등 지난해 2만 명 넘게 이곳을 다녀갔다.잘 가꿔진 정원을 천천히 걸으면서 정다운 속삭임 같은 푯말들을 만났다. ‘그러므로 이 또한 다 지나가리라’ ‘생각을 정리하는 가장 좋은 방법은 생각을 멈추는 것’…. 허브 식물을 만지며 향을 맡아 보고, 치유 프로그램 참여자들이 채소를 기르는 키친가든도 둘러봤다. 무엇보다 산림치유센터 옥상의 선베드에 누워서 바라보는 불암산은 참 잘 생겼다. 가슴이 뻥 뚫리는 것 같았다. 돌멩이가 발바닥을 자극하는 약초 물 치유와 좌종을 이용해 호흡에 몰입하는 소리 치유를 마치고 감잎차를 마셨더니 머릿속이 개운해졌다. 어디 멀리 가지 않고 몸과 마음을 고요하게 돌볼 수 있어 좋았다.

이용 정보

◇수락휴

위치: 서울 노원구 덕릉로 145길 108(지하철 4호선 불암산역에서 1.6km)

예약: 매월 7일 다음 달 객실의 절반을 노원구민 대상 우선 예약. 10일부터는 ‘숲나들e’ 누리집(홈페이지)에서 남은 객실을 전 국민 대상 선착순 예약

이용 요금: 2인실 7만 원, 4인실 15만 원, 트리하우스 25만 원



◇불암산 산림치유센터

위치: 서울 노원구 한글비석로 12길 51-80

이용: (예약) 화∼일요일 오전 10시∼낮 12시, 오후 2∼4시

(개방) 토요일 오전 10시∼오후 5시, 일요일 오전 10시 30분∼오후 5시

유료 체험 프로그램: 힐링드림, 체험숲, 단체 동행돌봄숲 등