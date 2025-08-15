동아일보

오늘 광복 80주년… “독립 얼 되새겨요”

제80주년 광복절을 하루 앞둔 14일 서울 서대문구 서대문형무소역사관에 독립유공자(오른쪽부터 안중근 의사, 안창호 선생, 윤봉길 의사, 김좌진 장군, 김원봉 여운형 선생) 사진이 걸렸다. 이 역사관은 15, 16일 ‘2025 서대문 독립축제’와 연계해 각종 기념·체험 행사를 연다.

#광복절#독립유공자#서대문형무소역사관
홍진환 기자 jean@donga.com
