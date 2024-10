ⓒ뉴시스

최근 일각에서는 '아파트'가 일본 가수 사와이 미쿠가 2014년 11월 13일 발매한 '미안해, 착한 아이로 있을 수 없어'와 유사하다는 의혹을 제기했다.이들은 '아파트'의 "내가 널 원하듯 너도 날 원하지 않아?(Don't you want me like I want you, baby)"의 부분과 '미안해, 착한 아이로 있을 수 없어'의 '뭔가를 하는 것도 아니고 갈 곳이 있는 것도 아니여서" 부분의 멜로디가 비슷하다고 주장했다.또한 '표절'을 구분하기 위해 8마디 이상 악보가 똑같아야 하는데 '아파트'와 '미안해, 착한 아이로 있을 수 없어'는 이에 해당하지 않는다.이들은 표절 주장을 '아파트'의 흥행으로 일어난 '해프닝'으로 보고 있다.지난 18일 발매된 '아파트'는 로제의 첫 솔로 정규 앨범 선공개 싱글로, 한국의 술 게임 '아파트 게임'에서 영감을 받아 만들었다. 이 곡은 국내 음원사이트 멜론, 지니, 벅스, 바이브 등의 차트에서 1위를 석권했다.