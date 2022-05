싸이(PSY)가 신곡 ‘댓 댓(That That) (prod. & feat. SUGA of BTS)’으로 음원 차트를 휩쓸었다.싸이의 ‘댓 댓’ 뮤직비디오는 케이팝레이더 20주차 집계 기간(5.8~5.14) 동안 3526만 뷰를 기록하며 3주 연속 1위를 차지했다. 특히, 약 10년 전인 2012년 발매된 싸이의 ‘강남스타일’도 재조명받아 5위를 기록했다.또 케이팝레이더가 분석한 결과에 따르면, 유튜브에 공개된 싸이 영상에 대한 국가별 조회수는 대한민국이 19.1%의 비중을 차지하고, 멕시코 7.6%, 인도 7.6%, 인도네시아 5.7%, 미국 5.1% 순으로 집계됐다.그 외 케이팝레이더 뮤직비디오 차트에선 걸그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 ‘피어리스(FEARLESS)’가 2주 연속 2위를 차지하며, 투모로우바이투게더(TXT)의 신곡 ‘굿 보이 곤 베드(Good Boy Gone Bad)’가 3위에 올랐다.한편, 케이팝레이더는 팬플랫폼 스페이스오디티에서 음악 업계를 위해 전체 케이팝 아티스트들의 팬덤의 규모와 변화량을 한눈에 파악할 수 있도록 무료로 오픈한 서비스다.[서울=뉴시스]