에콰도르는 獨 꺾고 日은 스웨덴과 비겨…韓 32강 확률 ‘뚝’

에콰도르가 독일을 꺾는 이변을 연출한 데 이어 스웨덴이 일본과 비기면서 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출 확률이 더 낮아졌다.
26일 오전 5시(한국시간) 열린 북중미 월드컵 E조 조별리그 최종 3차전에서 에콰도르는 독일을 2-1로 꺾었다. 에콰도르는 1승 1무 1패(승점 4)로 조 3위를 차지하며 32강 진출을 확정했다.
이번 대회는 48개국이 참가해 각 조 1·2위 24개 팀과 조 3위 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 진출한다. A조 3위(1승 2패·승점 3)로 조별 예선을 마친 한국은 다른 조 3위 팀들의 결과를 지켜봐야 하는 상황이다.
한국 입장에서는 E조에서 에콰도르와 퀴라소가 모두 승리하지 못해야 32강 진출 가능성을 높일 수 있었지만, 에콰도르가 독일을 잡는 이변을 연출하면서 경우의 수 하나가 무산됐다.
또 이날 F조 조별리그 3차전에서 일본이 스웨덴에 2점 차 이상 승리를 거둬야 한국의 32강 확률이 높아지는 상황이었지만, 일본도 한국을 돕지 않았다.
일본과 스웨덴은 1-1 무승부를 기록했다. 스웨덴은 1승 1무 1패(승점 4)로 한국보다 높은 승점을 확보하며 32강 진출을 확정하게 됐다.
조 3위 간 경쟁에서 한국을 추월한 국가가 2개 더 늘어나면서 해외 통계 업체들의 한국 32강 진출 전망도 점점 하향 조정되고 있다.
축구 통계 전문업체 옵타는 전날까지 한국의 32강 진출 확률을 87.6%로 예상했지만, 에콰도르의 승리 이후 70.96%로 낮췄다. 일본 스웨덴 전 무승부 이후 한국의 32강 진출 확률은 67.93%까지 더 떨어졌다.
미국 스포츠 매체 디애슬레틱 역시 한국의 32강 진출 확률을 94%에서 85%로 하향 조정했다. 일본 스웨덴 전 이후에는 82%로 더 낮아졌다.
여전히 한국의 토너먼트 진출 가능성은 비교적 높은 것으로 평가되고 있지만, 원하지 않던 결과가 이어지면서 한국은 남은 조별리그 경기 결과를 더욱 애타게 지켜봐야 하는 상황이 됐다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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