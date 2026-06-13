투자는 종목 선별보다 매매 시점 싸움

[돈의 심리] ‘파이어족’도 어떤 종목이 오를지는 몰라

주식 전문가도 어떤 종목이 오르고 내릴지 맞히는 것은 쉽지 않다. GETTYIMAGES

한 지인은 내가 투자로 어느 정도 성과를 내고 파이어족으로 산다는 것을 알게 된 후 이런 질문을 했다. 나는 바로 대답했다.“그럴 리가 있나요. 저도 몰라요. 갖고 있는 종목 가운데 굉장히 많이 오른 종목이 몇 개 있는 거지. 오를 종목만 갖고 있었던 건 아니에요.”하지만 다른 사람들은 몰라도 나는 안다. 내가 산 종목 가운데 실패한 종목이 얼마나 많은지, 지금 당장도 손실을 보고 있는 종목이 얼마나 많은지 나는 알고 있다. 어디 가서 투자한다고 말하기도 어려운 수준이다. 산 종목 중 절반은 오르고 절반은 떨어졌는데, 그 정도로 투자를 잘한다고 얘기할 수는 없지 않나.더욱 곤란한 건 스스로 ‘이건 100%, 확실히, 꼭 오를 것이다’라고 단정한 종목의 실적이 좋지 않았다는 점이다. 5년 전 친지 아이에게 주식을 추천할 일이 있었다. 성인이 될 때까지 10년가량 묻어둘 주식으로, 다른 사람도 아니고 친지 아이에게 추천하는 것이니 정말로 오를 주식을 골라야 했다.

2021년 700달러에 근접했던 어도비 주가는 5년 만에 200달러 선까지 추락했다. 뉴시스

부동산 투자 역시 주식과 마찬가지로 모든 투자처에서 성공하기란 어렵다. 뉴시스

이때 내가 고른 주식은 2개다. 미국 주식 어도비와 중국 주식 귀주마오타이. 어도비는 계속 매출과 이익이 오르는 우량주였고, 무엇보다 해당 분야에서 경쟁자가 없는 독점 기업이었다. 앞으로도 어도비의 경쟁자는 나오기 힘드니 어도비가 꺾일 일은 없다고 생각했다. 귀주마오타이의 술도 독점력이 있었다. 수요는 높은데 주류업계 특성상 생산량을 늘리는 게 불가능했다. 생산량은 고정이고 수요는 계속 증가하니 이만큼 좋은 주식도 없었다. 실제로 나는 당시 귀주마오타이주로 10배 이상 수익을 내고 있었는데, 그래도 귀주마오타이주는 앞으로도 계속 오를 거라고 생각했다. 친지 아이에게뿐 아니라, 다른 사람들이 장기투자로 가지고 있을 주식을 추천해달라고 하면 이 두 주식을 얘기했다.어도비는 정말로 경쟁자가 없는 독점 기업으로 보였다. 그런데 인공지능(AI)이 도입되면서 사정이 완전히 달라졌다. 시장은 AI가 디자인을 대신해주는 세상에서 어도비의 경쟁력을 의심하기 시작했고, 어도비 주식도 몇 년 사이 50% 넘게 하락했다. 시간이 지난다고 회복될 것 같지 않다.귀주마오타이, 어도비만이 아니다. 이건 100% 오른다고 생각해 여기서 인생이 바뀌겠구나 확신을 가졌던 종목은 대부분 결과가 안 좋았다. 그래서 주식 종목을 고르는 나의 안목을 믿을 수 없다. 다른 사람이 어떤 주식이 좋은지, 어떤 종목을 사놓으면 좋을지 물어올 때 굉장히 곤혹스러워지는 이유다. 사실 나도 모른다. 모르는 척하는 게 아니라 정말로 모른다. 그런 걸 제대로 알면 내가 지금 이러고 있겠나.그런데 내 실력만 이상한 것은 아니다. 주식시장, 나아가 투자시장은 원래 그렇다. 소위 전문가라는 사람도 오르는 종목을 선정하는 승률이 그리 높지 않다.이 주식투자 경연대회에서 꼴찌를 한 것은 점성술사로 손실을 기록했다. 3위는 암소로 7.26% 수익률을 거뒀다. 주식중개업자는 7.28%로 간신히 암소를 이겼다. 가장 높은 수익률을 거둔 것은 10% 넘는 수익을 낸 뷰티 블로거였다. 이는 주식 전문가라 할지라도 어떤 주식이 오를지 판단하는 능력은 뛰어나지 않다는 사실을 보여주는 것이다. 무작위 랜덤으로 종목을 정한 암소와 유사한 수준이다.뷰티 블로거가 3개월간 10% 넘는 수익을 거뒀다고 해서 이 사람이 숨겨진 투자의 귀재였던 건 아니다. 3개월마다 해당 수익을 계속 올렸다면, 이 사람은 노르웨이에서 갑부가 됐을 텐데 그런 일은 벌어지지 않았다. 다만 이 기간 운이 좋았을 뿐이다. 결국 오를 종목을 계속해서 잘 맞히는 능력은 누구에게도 없다.나에게는 어떤 종목이 오를지 알아내는 능력이 없다. 여러 종목을 선정했을 때 그 가운데 오르는 종목이 나오는 것일 뿐이다. 주식을 골랐을 때 그중 절반은 오르고 절반은 떨어진다면 그냥 랜덤으로 고르는 것과 별반 차이가 없다. 어디 가서 내가 뭘 좀 안다고 말하기 어렵다. 그렇다고 내가 주식에서 손해를 봤느냐 하면 그건 또 아니다. 100% 오를 거라고 예측했던 어도비와 귀주마오타이는 반토막 났다. 하지만 100%는 아니어도 이건 해볼 만하다고 생각했던 종목 가운데 크게 오른 것들이 나왔다. 내 주식 자산은 어도비와 귀주마오타이를 추천했던 2021년 당시에 비해 2배 증가했다. 분명 성공했다. 하지만 분명히 오른다고 판단했던 어도비, 귀주마오타이가 반토막 났기 때문에 주식으로 돈을 번 건 맞아도 종목 선정이 다른 사람들보다 나은 편은 아니다.그래서 나는 투자에서 정말로 중요한 것은 어떤 종목을 사느냐가 아니라, 언제 사고 언제 파느냐라고 본다. 아무리 오르는 종목을 골랐다고 해도 10~20% 오르면 파는 식으로 매매할 경우 큰돈을 벌기 어렵다. 반대로 아무리 떨어지는 종목을 골랐다고 해도 매매 시점을 잘 잡으면 오히려 이익을 볼 수 있다.투자로 오랫동안 수익을 올렸다고 해서 어떤 종목이 오를지 판단하는 능력까지 더 낫다고는 생각하지 말자. 투자 전문가라고 이런 예측을 더 잘하는 건 아니다. 종목 선정보다 언제 사고파는지가 중요하다. 그게 수익을 올리는 데 더 중요한 요소다.

최성락 박사는…



서울대 국제경제학과를 졸업하고 서울대 행정대학원에서 행정학 박사학위, 서울과학종합대학원에서 경영학 박사학위를 취득했다. 동양미래대에서 경영학과 교수로 재직하다가 2021년 투자로 50억 원 자산을 만든 뒤 퇴직해 파이어족으로 지내고 있다.

