한국 안방 같았던 과달라하라…멕시코 팬들 “꼬레아” 응원

‘적진’ 멕시코에서 열린 경기였지만 분위기는 안방 같았다. 12일 한국의 2026 북중미 월드컵 조별리그 1차전 승리 뒤에는 교민들과 붉은 악마 등 한국 팬들 뿐 아니라 멕시코 팬들의 뜨거운 응원도 있었다. 멕시코 팬들이 한국에 우호적이 된 건 2018 러시아 월드컵 이후다. 한국은 당시 조별리그 최종전에서 유럽의 강호 독일을 2-0으로 꺾었고 그 덕에 멕시코가 조 2위로 16강에 진출할 수 있었다.
이날도 멕시코의 상징인 초록색 유니폼을 입고 경기장을 찾은 현지 팬들은 일방적으로 한국을 응원했다. 한국이 공격 기회를 잡을 때마다 함성이 경기장을 뒤덮었고 체코의 반칙 때는 야유가 쏟아졌다. ‘한-멕 연합’은 ‘파도 응원’을 함께 펼치며 ‘꼬레아!’를 연호했다.
오현규(베식타시)는 “꼬레아 함성이 더 뛸 수 있는 원동력이자 승리의 비결이었던 것 같다”고 말했다. 김승규(FC도쿄)도 “선수들끼리도 ‘멕시코 팬분들이 우리를 응원하니 안방이라 생각하고 경기에 임하자’고 했다”고 전했다. 이강인은 “오늘은 우리 팬이었지만 (멕시코와 맞붙는) 2차전은 다를 것”이라며 “더 어려운 경기가 될 것 같다”고 했다.
댓글 0