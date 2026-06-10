‘헌정 아카데미’ 신임 원장에 박종희 전 의원

  • 동아일보

글자크기 설정


박종희 전 국회의원이 대한민국 헌정회 산하 ‘헌정 아카데미’의 신임 원장에 10일 임명됐다.

박 신임 원장은 제16대·18대 국회의원을 역임하고, 한나라당 대변인과 대표 최고위원 비서실장 등을 지냈다.

헌정회는 정책연구위 부의장에는 서정숙 전 의원을 임명했다고 밝혔다. 서 부의장은 제21대 국회의원과 ‘한국여성의정’ 이사를 역임했다.
이채완 기자 chaewani@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스