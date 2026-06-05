SK렌터카, 여름철 제주 이용객에게 반값 물품 대여

SK렌터카가 제주 지점 여행객들을 위한 다양한 할인 혜택을 마련했다.
이번 50% 할인 대상은 ▲다이슨 헤어드라이어 ▲액션캠 ▲블랙다이아몬드 프리미엄 트래킹 세트 ▲헬리녹스 프리미엄 피크닉 세트 ▲헬리녹스 감성 피크닉 세트 등이다. 캠핑·피크닉·트레킹 등 제주 자연을 즐길 수 있는 야영 물품과 여행 감성을 높여주는 제품을 함께 구성한 것이 특징이다. 할인 적용 시 커피 한 잔 수준 가격대로 제품 대여가 가능하다. 행사는 6월 15일부터 7월 14일까지 한 달간 진행된다.
이와 함께 SK렌터카는 총 9종의 유아 카시트 대여 서비스를 최대 50% 할인된 가격으로 제공할 예정이다. 어린 아이가 이용하는 만큼 위생과 청결 관리에 중점을 두고 운영 중이라는 게 회사 측 설명이다.
SK렌터카 관계자는 “여름철 제주 여행객들이 무거운 짐 부담 없이 보다 편리하고 특별한 여행을 즐길 수 있도록 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 이동을 넘어 고객 여행 경험 전반의 만족도를 높일 수 있는 다양한 서비스를 선보일 계획”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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