샵링커, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 쇼핑몰 통합관리 솔루션 부문 2연속 1위

쇼핑몰 통합관리 솔루션 샵링커가 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 쇼핑몰 통합관리 솔루션 부문에서 2년 연속 1위에 선정됐다.
샵링커는 국내외 온라인 쇼핑몰과 연동해 상품 등록부터 주문 수집, 송장 출력, 고객응대(CS), 재고 관리까지 다양한 운영 업무를 하나의 시스템에서 처리할 수 있도록 지원하는 솔루션이다.
최근에는 인공지능(AI) 기반 기능 확대에 집중하고 있다. 올해 온라인 판매에 필요한 필수 입력 항목을 자동 생성하는 ‘AI 상품등록’ 서비스를 선보였으며, 판매 데이터를 분석해 운영 인사이트를 제공하는 ‘AI 인사이트’ 솔루션도 출시했다.
회사는 재고 관리와 스마트 알림톡, 원클릭 데이터 이관 등 기능 고도화를 지속해 왔으며, 24시간·365일 시스템 운영과 전담 고객지원 체계를 구축해 안정적인 서비스 환경을 제공하고 있다고 설명했다.
샵링커는 올해 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 추진하는 ‘스마트상점 기술보급사업’의 SaaS(서비스형 소프트웨어) 공급기업으로 선정됐다. 또한 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 획득하며 보안성과 운영 안정성을 강화했다.
해외 시장 지원도 확대하고 있다. 해외 쇼핑몰 통합관리 솔루션 ‘샵링커X’는 동남아시아 전자상거래 플랫폼인 쇼피와 연동을 완료했으며, 물류기업 트랙스로지스코리아와 협력해 해외 배송과 풀필먼트 업무 자동화를 지원하고 있다.
김영식 샵링커지앤씨 대표는 “이번 수상은 고객들의 신뢰와 성원이 있었기에 가능했다”며 “앞으로 AI 에이전트(AI Agent) 기능을 접목한 서비스를 지속적으로 선보이며 국내외 쇼핑몰 통합관리 솔루션 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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