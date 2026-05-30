“심적 시련으로 무너진 몸과 마음, 초월명상으로 다시 세웠죠”[양종구의 100세 시대 건강법]

젊은 시절 한국여자프로골프(KLPGA) 프로로 활약할 정도로 건강 하나는 자신했지만, 친정어머니와 시어머니를 함께 모시고 보내는 과정에서 극도의 정신적인 스트레스를 받았다. 잠을 못 자 정신과 치료까지 받았다. 몸 여기저기에 이상 신호가 왔다. 김정민 씨(59)는 2024년 2월 초월명상을 시작한 뒤 무너진 몸과 마음을 다잡았을 수 있었다.
“2023년 9개월 정도를 고생했어요. 하루 한두 시간도 못 잤어요. 다리부터 눈까지 온몸이 아팠죠. 정말 죽음 직전까지 갔다는 느낌이 들었어요. 그때 책을 읽다가 초월명상에 대해 알게 됐고, 수소문 끝에 한국초월명상원을 찾았어요.”
초월명상(Transcendental Meditation)은 1950년대 인도의 마하리시 마헤시 요기가 개발한 명상 기법으로 각자의 체형, 혈액형, 성별 등 고유한 특성에 맞게 전문 교사가 개인별로 선정한 만트라(소리, 즉 특정 진동 주파수)를 활용해 명상한다. 이원근 한국초월명상원 원장(70)은 “초월명상을 하면 두 가지 소리의 파동이 상생 효과를 일으키면서 깊은 이완 상태에 들어간다. 깊은 잠을 잘 때보다 두 배 이상 깊은 휴식이 일어나고, 심장 박동수가 분당 4~5회 떨어지며 산소 소모량도 16% 이하로 감소한다. 그러면서도 두뇌는 깨어 있어 두뇌 전체가 통합되는 효과가 나타난다”고 설명했다.
이 원장은 “하루 두 번 20분씩 초월명상으로 고요한 상태로 들어갔다가 활동하고, 다시 고요로 돌아오는 과정을 반복하면 나중에는 활동 중에도 고요함을 잃지 않는 능력이 생긴다. 물감을 들일 때 물감에 담갔다가 햇빛에 널었다가 반복해야 색이 바래지 않듯이, 명상과 활동을 반복해야 그 상태가 신경계에 새겨져 안정을 찾는다”고 덧붙였다. 초월명상이 스트레스 해소, 불안 완화, 집중력 향상, 혈압 저하 등의 효과가 있다는 연구 결과도 많다.
헤지펀드 브리지워터어소시에이츠 창업자 레이 달리오 의장(77)이 자신의 저서인 ‘원칙’에 초월명상을 하고 있다고 해서 주목받기도 했다. 달리오 의장은 1975년 자기 아파트에서 시작한 이 회사를 운용 자산 1500억 달러(약 226조 원) 이상의 거대 투자회사로 성장시켰으며, 2008년 글로벌 금융위기를 예측하고 수익을 낸 것으로 유명하다. 달리오 의장이 대학재학 시절인 1969년부터 시작한 초월명상이 대학 정규교육보다 강력한 힘을 발휘했다고 했다. 그는 비틀스가 인도의 요기를 찾아 초월명상을 배우는 게 세계적으로 화제가 됐을 때를 계기로 초월명상을 시작했다. 세계적인 투자의 귀재로 거듭난 배경에도 초월명상이 있었다고 했다.
김 씨는 처음 1년은 초월명상에 쉽게 빠지지 못했다. 아침 명상은 그나마 버텼지만, 오후 명상 시간만 되면 번번이 잠에 빠졌다. 두통에 시달리기도 했다. 하지만 그것이 곧 회복의 과정이라고 했다. 오랜 수면 부족과 극도의 소진 상태에 있던 몸이 명상을 통해 깊은 휴식을 취하면서 스스로 치유되고 있었다는 것이다. 명상 중에는 오래된 나쁜 기억들, 어린 시절의 트라우마까지 떠오르기도 했다. 처음에는 그 기억들이 다시 올라오는 것 자체가 힘겨웠지만, 지금은 그것도 마음이 정리되는 과정이었다고 받아들이고 있다. 명상을 시작한 지 1년이 지나자 잠에 빠지는 빈도가 줄어들었고, 비로소 명상다운 명상을 하게 됐다.
명상이 가져다준 가장 큰 변화는 몸보다 마음이었다. 원래 남들보다 예민한 성격으로, 누군가의 말 한마디에도 상처받고 집에 돌아와서도 곱씹던 사람이었다. 그런데 이제는 다르다. “사람을 만나도 저 말이 무슨 뜻일까 경계하는 마음이 없어졌어요. 지금, 이 순간에 최선을 다하고, 걱정보다는 현재를 살고 있는 느낌이 들어요.” 잠도 잘 자게 됐고, 바깥 활동도 다시 할 수 있게 됐다. 예전에는 외출하면 피곤하고 눈도 아프고 머리도 아파 집 밖을 나가지 않았지만, 지금은 사람도 만나고, 다양한 활동도 하고 있다.
김 씨의 변화를 가장 가까이에서 지켜본 남편도 지난해 10월부터 초월명상을 시작했다. 남편이 성악을 함께 하는 교회 지인들에게 “아내가 성격이 굉장히 유해졌다, 날카로움이 사라지고 이해하는 폭도 넓어졌다”고 얘기하며 명상을 시작했다고 한다.
사실 김 씨의 지난 10여 년은 쉼 없이 이어진 심적 고통의 연속이었다. 사업을 하며 술과 담배에 찌든 남편 때문에 받은 스트레스도 컸다. 본인과 남편의 건강을 위해 전원생활을 시작했다. 서울을 떠나 남한산성에서 1년 6개월 살아본 뒤 2018년 경기도 남양주 수동 한옥에 둥지를 틀었다. 전원의 삶 속에서 다소 안정을 찾았지만, 또 다른 심적 시련이 찾아왔다. 위급상황에서 연명 치료를 거부한 친정어머니를 집으로 모셨다. 비슷한 시기 시어머니도 집 근처로 모셔 두 분을 동시에 봉양했다. 김 씨는 2019년 갑상선 저하증 판정을 받았다. 2021년 친정어머니, 2023년 시어머니를 잇달아 떠나보낸 뒤엔 자궁과 부신에 혹이 발견됐다. 다행히 악성은 아니라 수술 대신 정기적인 추적 검사를 이어가고 있다.
이를 계기로 건강에 관심을 가지게 됐다. 먼저 식습관을 바꿨다. 처음에는 현미밥으로 시작했고, 이후 도정기로 쌀을 직접 도정해 현재는 5분도 쌀을 먹고 있다. 현미밥과 5분도 쌀 식사를 합하면 이미 약 2년 6개월째 꾸준히 지속 중이다. 가공되지 않은 곡물 위주의 식단으로 전환한 것이 그가 선택한 첫 번째 변화의 시도였다.
식이요법과 함께 그에게 더 큰 변화를 가져다준 것은 초월명상이었다. 김 씨는 매일 아침 7시에 일어나자마자 20분간 명상하고, 오후 5시 무렵 저녁 준비 전에 다시 20분간 명상한다. 지난해부터 국선도도 시작했다. 국선도는 호흡과 동작을 함께 다스리는 수련법으로, 명상의 정적인 효과를 동적인 몸의 움직임으로 보완해 준다. 지난해 추석 무렵부터는 시니어 모델 준비도 시작했다. 문화센터 프로그램으로 가볍게 워킹부터 시작했지만, 지난달 서울 동대문디자인플라자(DDP) 런웨이에 서는 성과로 이어졌다.
“건강은 단순히 아프지 않은 상태가 아니라, 마음이 편안하고 흔들리지 않는 상태라고 생각해요. 초월명상으로 마음이 안정되자 하고 싶은 것들이 생기기 시작했어요. 솔직히 아플 때는 뭘 하고 싶다는 생각을 해보지 못했어요. 그냥 목숨이 붙어 있으니 살았죠. 그런데 초월명상을 한 뒤 마음이 안정되자 저에 대해서 자꾸 생각하게 됐고, 일을 찾게 됐죠.” 그는 그렇게 삶의 이유를 찾아가고 있다.