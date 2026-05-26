[사진]NH농협은행 농업금융부, 영농철 농촌 일손돕기 실시

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NH농협은행 농업금융부 임직원들이 22일 경기도 연천군 사과 재배 농가를 찾아 적과 작업과 농경지 정비 등 농촌 일손돕기 활동을 펼치고 기념 촬영을 하고 있다.
NH농협은행 농업금융부 임직원들이 22일 경기도 연천군 사과 재배 농가를 찾아 적과 작업과 농경지 정비 등 농촌 일손돕기 활동을 펼치고 기념 촬영을 하고 있다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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