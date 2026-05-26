본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
[사진]NH농협은행 농업금융부, 영농철 농촌 일손돕기 실시
동아경제
입력
2026-05-26 18:09
2026년 5월 26일 18시 09분
정진수 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260526/133995854/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
NH농협은행 농업금융부 임직원들이 22일 경기도 연천군 사과 재배 농가를 찾아 적과 작업과 농경지 정비 등 농촌 일손돕기 활동을 펼치고 기념 촬영을 하고 있다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
서소문 참사에 “오세훈 때문” “우리 區는 안전” 여야 망언 눈살
2
李 “외국인 주식 매도로 달러 빠져…주가 안정되면 환율 상승 멈출것”
3
李부부 자갈치시장 방문에…상인 “악수하려고 손 씻고 기다려”
4
새벽에 “상판 2.9㎝ 주저앉아” 철거 중단…점검단 투입후 참변
5
앤디 김 美상원의원, 시위 현장서 ICE가 쏜 최루가스 맞아
6
공무원 육아휴직, 8세→12세 자녀까지 확대…난임 휴직 신설
7
고성국 “박근혜, ‘30년 구형’ 한동훈 척결 호소해달라”…부산 북갑 지원 요청
8
전청조, 복역 중 추가 사기 드러나…‘징역 10개월’ 추가
9
서소문 고가차도 상판 붕괴…감리단장·현장소장 등 3명 숨져
10
부산 공연 앞둔 BTS “적당히들 하셨으면”…무슨 일?
1
신세계 “‘탱크’, 물탱크서 영감…고의성 입증할 근거 못찾아”
2
李 “핵잠 도입 속도내야…전작권 환수 신속 진행”
3
고성국 “박근혜, ‘30년 구형’ 한동훈 척결 호소해달라”…부산 북갑 지원 요청
4
정용진 “스벅 부적절 마케팅은 제 잘못…용서 구한다”
5
서소문 고가차도 상판 붕괴…감리단장·현장소장 등 3명 숨져
6
정용진 사과에…정청래 “소나기 피하기 의심” 與대변인은 “마무리 잘돼”
7
“동작 봐라, 엎드려뻗쳐” 유세중 후보들에 ‘얼차려’… 민주당, 논란 일자 사과
8
與 ‘스벅-일베’ 野 ‘공소 취소’… 지지층 결집 사활건 맞불 공세
9
李 “외국인 주식 매도로 달러 빠져…주가 안정되면 환율 상승 멈출것”
10
서소문 참사에 “오세훈 때문” “우리 區는 안전” 여야 망언 눈살
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
서소문 참사에 “오세훈 때문” “우리 區는 안전” 여야 망언 눈살
2
李 “외국인 주식 매도로 달러 빠져…주가 안정되면 환율 상승 멈출것”
3
李부부 자갈치시장 방문에…상인 “악수하려고 손 씻고 기다려”
4
새벽에 “상판 2.9㎝ 주저앉아” 철거 중단…점검단 투입후 참변
5
앤디 김 美상원의원, 시위 현장서 ICE가 쏜 최루가스 맞아
6
공무원 육아휴직, 8세→12세 자녀까지 확대…난임 휴직 신설
7
고성국 “박근혜, ‘30년 구형’ 한동훈 척결 호소해달라”…부산 북갑 지원 요청
8
전청조, 복역 중 추가 사기 드러나…‘징역 10개월’ 추가
9
서소문 고가차도 상판 붕괴…감리단장·현장소장 등 3명 숨져
10
부산 공연 앞둔 BTS “적당히들 하셨으면”…무슨 일?
1
신세계 “‘탱크’, 물탱크서 영감…고의성 입증할 근거 못찾아”
2
李 “핵잠 도입 속도내야…전작권 환수 신속 진행”
3
고성국 “박근혜, ‘30년 구형’ 한동훈 척결 호소해달라”…부산 북갑 지원 요청
4
정용진 “스벅 부적절 마케팅은 제 잘못…용서 구한다”
5
서소문 고가차도 상판 붕괴…감리단장·현장소장 등 3명 숨져
6
정용진 사과에…정청래 “소나기 피하기 의심” 與대변인은 “마무리 잘돼”
7
“동작 봐라, 엎드려뻗쳐” 유세중 후보들에 ‘얼차려’… 민주당, 논란 일자 사과
8
與 ‘스벅-일베’ 野 ‘공소 취소’… 지지층 결집 사활건 맞불 공세
9
李 “외국인 주식 매도로 달러 빠져…주가 안정되면 환율 상승 멈출것”
10
서소문 참사에 “오세훈 때문” “우리 區는 안전” 여야 망언 눈살
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“방송 보고 김규리 집 위치 확인해”…40대 강도 ‘표적 범죄’ 정황
장마 앞두고 커지는 산사태 위험…도심도 안전지대 아니다
스타벅스, 2주간 ‘60% 사용 조건’ 예외 적용…충전금 전액 환불해준다
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0