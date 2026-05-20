대구 롯데아울렛 이시아폴리스점 22~25일 ‘청년 농부 파머스 마켓’ 개최

대구 동구 롯데아울렛 이시아폴리스점은 22일부터 25일까지 1층 중앙광장에서 대구 경북 화제의 농부들이 총출동하는 ‘청년 농부 파머스 마켓’을 진행한다.
이번 행사는 대구 경북을 중심으로 개성과 상품 경쟁력을 갖춘 청년 농부를 지원하고, 고객에게는 산지 직송의 신선하고 안전한 먹거리를 선보이기 위해 기획한 도심 속 지역 상생 축제로 마련했다.
가장 눈길을 끄는 것은 총 20개의 청년 농부 브랜드다. 인기 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 화제를 모은 차정환 농부의 ‘든든우유’를 비롯해 서재정 농부의 ‘나주 꿀고구마’, 박다겸 농부의 ‘설향 딸기’ 등 시중에 검증된 상품을 선보인다.
농산물을 활용한 이색 디저트는 가족 단위 참관객의 입맛을 사로잡을 것으로 보인다. 영양 간식으로 인기 있는 ‘귀리 과자’, 진한 풍미의 ‘유자차’ 등 개성 넘치는 디저트 상품이 참여해 눈길을 끌고 있다.
특히 이번 마켓은 복잡한 유통 과정을 줄여 합리적인 가격에 고품질의 농산물을 구매할 수 있다. 청년 농부가 직접 고객과 소통하며 재배 과정과 상품 이야기를 들려주는 것도 장점이다. 최종훈 롯데아울렛 이시아폴리스점장은 “이번 행사는 대구 경북의 우수한 로컬 푸드를 도심 속에서 가장 신선하게 즐길 수 있는 축제장이 될 것”이라며 “앞으로도 지역 청년 농가들과 활력 넘치는 먹거리 콘텐츠를 지속해서 선보이겠다”라고 말했다.
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