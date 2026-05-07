김정옥 이사장, 인문학 발전과 인재 양성 공로 인정받아 제24회 상허대상 수상

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김정옥 김희경유럽정신문화장학재단 이사장. 상허문화재단 제공
김정옥 김희경유럽정신문화장학재단 이사장. 상허문화재단 제공

재단법인 상허문화재단은 제24회 상허(常虛)대상 수상자로 김정옥 김희경유럽정신문화장학재단 이사장을 선정했다고 7일 밝혔다.

시상식은 오는 14일 오후 5시 서울 광진구 더클래식500 그랜드볼룸에서 열린다. 수상자에게는 상패와 상금 3000만 원이 수여된다.

김 이사장은 인문학 분야 장학·연구 지원 사업을 꾸준히 이어오며 국내 인문학 발전과 인재 양성에 기여한 공로를 인정받았다. 그는 2005년 모친인 김희경 초대 이사장과 함께 김희경유럽정신문화장학재단을 설립한 뒤 인문학 박사과정 연구자 양성, 대학(원)생 해외 연수 지원, 생활비 및 등록금 지원 등 장학 사업을 확대해왔다. 지금까지 재단 지원을 받은 인문학도는 1000여 명에 이른다.

이와 함께 김 이사장은 건국대, 이화여대, 전북대, 한국외대 등 국내 주요 대학에도 꾸준히 기부 활동을 이어왔다.

상허대상은 건국대와 건국대병원, 전국농업기술자협회를 설립한 상허 유석창 박사의 뜻을 기리기 위해 제정됐다. 상허문화재단은 1990년 제1회 시상을 시작으로 지난해까지 학술·교육, 의료, 농촌 등 6개 분야에서 국가와 사회 발전에 기여한 인사 68명에게 상을 수여했다.

지희수 기자 heesuji@donga.com
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