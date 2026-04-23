백신도 약도 없다…‘이것’에 물리면 구토-설사에 사망까지

올해 첫 SFTS 환자발생
질병청 ‘살인진드기’ 주의보
울산광역시에서 올해 전국 처음으로 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 환자가 발생해 보건당국에 비상이 걸렸다.
이른바 ‘살인 진드기’로 불리는 참진드기에 물려 감염되는 이 질환은 주로 4월에서 11월 사이에 집중적으로 발생한다.
23일 질병관리청에 따르면, 올해 첫 환자는 70대 남성으로 울산 울주군의 텃밭에서 농작업을 한 후 증세가 나타났다. 등산과 산책을 한 이력도 있었다. 남성은 근육통, 고열, 오한, 식욕감소 증상이 나타나 병원을 방문한 결과 SFTS 양성으로 확인됐다. 현재 입원 치료 중이다.
SFTS는 참진드기에 물린 후 2주 이내 구토와 설사 등의 증상이 나타내는 감염병으로 중증일 경우 혈소판·백혈구 감소 및 다발성장기부전으로 사망할 수 있다.
실제로 지난 12년 간 발생한 환자 2345명 가운데 422명이 숨져, 누적 치명률이 18%에 달한다. SFTS는 2023년 법정감염병으로 지정됐다.
가장 무서운 점은 현재까지 치료제와 백신이 없다는 점이다. 진드기에 물리지 않는 것이 최선의 예방책이다.
지난해 지역별 SFTS 환자 수는 경상북도 45명(16.1%), 경기도 42명(15.0%), 강원도 31명(11.1%) 순이었다.
성별은 남성이 51.1%(143명), 여성이 48.9%(137명)로 비슷했으며, 60세 이상이 81.8%(229명)를 차지했다.
주요 임상증상은 발열(87.5%), 오한(31.9%), 근육통(30.1%), 설사(29.4%) 순이었다.
감염 위험요인은 텃밭 작업·농업(과수업 포함)과 제초작업(성묘, 벌초 포함)이 가장 많았다.
따라서 풀밭에 직접 앉거나 옷을 벗어두지 말고, 귀가 후에는 즉시 샤워와 세탁을 하는 게 좋다.
질병청은 야외 활동시에 진드기에 물리지 않도록 긴 옷, 모자, 양말 등을 착용해 노출 부위를 줄이고 기피제를 사용해달라고 당부했다. 또한 야외활동 후 2주 이내 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 방문해 달라고 전했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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