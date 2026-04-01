‘꿀잠’과 힐링 케어 영역까지 확장하는 코웨이

코웨이가 최근 슬립·힐링케어 영역으로 제품 혁신을 확장하고 있다. 슬립·힐링케어 전문 브랜드 ‘비렉스(BEREX)’를 통해 수면 전 과정을 관리하는 슬립테크 기술을 고도화하며 기존 의 환경가전 중심 사업 구조를 넘어 새로운 성장 축을 구축하고 있다.
코웨이는 최근 2026 서울리빙디자인페어에서 △안마 매트리스 M시리즈 △스트레칭모션베드 R시리즈 △수면센서 매트리스 S시리즈 등 슬립테크신제품 3종을 공개했다. 이 제품들은 수면 전 준비 단계부터 수면 때와 기상 이후까지 이어지는 전 과정의 컨디션을 관리하는 기술을 적용해 개인 맞춤형 수면 환경을구현한 것이 특징이다.
코웨이는 얼음정수기 시장 리더십도 강화하고 있다. 국내 최소 사이즈의 ‘아이콘 얼음정수기 미니’를 비롯해 국내 카운터탑얼음정수기 중 최대 얼음량을 갖춘 ‘아이콘 얼음정수기 맥스(MAX)’까지초소형부터 대용량까지 아우르는 얼음정수기 풀 라인업을 갖췄다.
‘아이콘 프로 정수기’를 앞세워 프리미엄 정수기 시장도 이끌고 있다. 정수기 전면에 풀스크린 터치형 LCD 디스플레이와 사용 목적에 따라 최적의 온도와 용량, 제조법을 자동으로 설정해주는 레시피 모드 등을 통해 사용자 맞춤형 음용 경험을 제공한다.
잇달아 혁신 제품을 내놓으면서 코웨이는 최근 국내 주요 브랜드 조사에서 브랜드 경쟁력을 입증하고 있다. 코웨이는 브랜드 가치 평가 회사인 브랜드스탁이 발표한 ‘2026년 1분기 대한민국 100대 브랜드’에서 2025년 연간 순위 대비 세 계단 상승한 31위에 올랐다. 대한민국 100대 브랜드는 특허 받은 브랜드 가치 평가 모델 BSTI(BrandStock Top Index)를 기반으로 국내 230여 개 주요 산업 부문의 1000여 개 브랜드 중 상위 100개브랜드를 선정하는 제도다.
코웨이는 한국능률협회컨설팅이 주관하는 ‘2026 한국산업의 브랜드파워’에서도 정수기 부문에서 28년 연속 1위를 차지했다. 한국 산업의 브랜드파워 조사가 시작된 1999년 이후 28년 동안 한 해도 빠짐없이 1위를 차지한 것으로 가전제품 분야에서 28년 연속 1위를 차지한 브랜드는 코웨이가 유일하다. 코웨이는 이번 조사에서 정수기를 포함해 공기청정기와 비데 부문에서도 각각 24년 연속 1위를 차지하며 환경가전 제품 주요 부문에서 1위를석권했다.
코웨이 관계자는 “고객들의 변함없는 신뢰 덕분에주요 브랜드 조사에서 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다”며 “앞으로도 혁신적인 제품과 서비스를 지속적으로 선보여 삶을 더욱 건강하고 풍요롭게 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
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