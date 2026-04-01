자외선 차단 보습은 기본, 피부 회복력 높여 맑고 탄력있게

[Beauty]
에이피 뷰티 ‘에이오 트리플 디펜스 에어리 톤업 선 세럼’-비레디 ‘아웃런 선스틱’
일리윤-몬치치 한율-드롭드롭드롭 협업 기획 세트 선보여
＞＞ 가볍게 밀착하고 화사함 더해줘
에이피 뷰티가 자외선을 차단해주고 항산화 성분이 든 새 제품 ‘에이오 트리플 디펜스 에어리 톤업 선 세럼’을 출시했다. 노화로 인해 칙칙해진 피부색과 거칠어진 피부 결을 정돈해주고 화사함을 더해준다. 에이피 뷰티는 “항산화 성분을 포함해 피부 관리 성분이 75% 이상 함유돼 피부색을 환하게 만들고 피부 탄력도 높여준다”고 했다.
수분감이 있고 가벼워 피부에 얇고 고르게 발린다. 에이피 뷰티는 “여러 번 덧발라도 뭉침 없이 자연스럽게 빛난다. 메이크업 베이스 대신 쓸 수 있고 파운데이션 없이도 자연스러운 피부를 연출할 수 있다”고 설명했다.
남성 화장품 브랜드 비레디가 새 자외선 차단제 ‘아웃런 선스틱’을 선보였다. 비레디는 “남성들은 자외선 차단제를 사용할 때 끈적임과 번들거림을 불편해 하기에 이를 개선하는데 초점을 뒀다”고 밝혔다.
아웃런 선스틱은 야외 활동을 하거나 운동, 운전을 할 때 잘 묻어나지 않도록 보송하고 끈적이지 않는 제형으로 만들었다. 가볍게 밀착되고 피지와 번들거림을 잡아준다. SPF50+ PA++++의 자외선 차단 지수에, 러닝 골프 물놀이 등을 해도 잘 지워지지 않는다.
비레디는 “활동적으로 생활하는 이들을 고려해 지속력이 강하며 건조하고 거칠어진 피부도 관리할 수 있게 만들었다. 자외선 차단제 사용에 익숙하지 않은 남성도 부담 없이 사용할 수 있다”고 했다.
설화수는 윤조에센스의 기능을 알리는 새 글로벌 캠페인을 시작했다. 윤조에센스는 노화로 인해 피부 속이 건조해지고 피부 결도 거칠어지며 잔주름과 모공이 부각되는 현상을 개선해준다. 피부 회복 능력도 활성화시킨다.
설화수는 4월 19일까지 국내 온라인 입점몰에서 ‘윤조 페스티벌’을 진행한다. 이 기간에 윤조에센스, 윤조 아이세럼, 윤조 3종 세트 등을 구매하면 REMY-J 타올, 윤빛 마사저, 구름 미니백 한정판을 증정한다. 지함보 포장도 해주며 순행클렌징폼, 윤조에센스, 자음생크림 리치 등 샘플 4종 키트도 증정한다.
오프라인으로 체험해보는 프로그램도 선보일 예정이다. 설화수는 “윤조에센스는 자연 숙성한 인삼 성분이 수분 순환을 촉진하고 피부를 건강하게 해준다. 10병 이상 사용한 고객이 전 세계에서 52만 명이 넘는다”고 밝혔다.
＞＞ 협업 기획세트 선물 함께 증정
일리윤이 캐릭터 ‘몬치치’와 협업해 기획세트를 선보였다. ‘세라마이드 아토’ 라인 집중크림과 로션, ‘탑투토워시’, ‘프레쉬 모이스춰 스크럽워시’ 제품으로 구성했다. ‘산뜻보습 봄 피크닉 탐험대’를 주제로 기획했다.
세라마이드 아토 집중크림은 피부 장벽을 개선시켜주는 제품으로 얼굴과 몸에 모두 바를 수 있다. 150ml 2개로 구성된 기획세트에 몬치치 손거울을 함께 증정한다. 보습력이 오래 지속되고 민감한 피부를 진정시켜주는 세라마이드 아토 로션은 600ml 대용량으로 만들어 몬치치 파우치와 함께 제공한다.
세라마이드 아토 탑투토워시는 머리부터 발끝까지 사용할 수 있는 저자극 약산성 제품이다. 자극이 덜하고 피부를 건강한 상태로 유지해 준다. 본품 500ml에 리필 500ml를 더해 몬치치 일러스트 스티커를 담았다. 프레쉬 모이스춰 스크럽워시는 피부를 매끈하고 촉촉하게 가꿔주는 바디워시다. 호두껍질 파우더와 포도씨 파우더를 함유해 각질을 부드럽게 제거해 준다. 식물 유래 오일 성분이 들어 있어 피부를 촉촉하게 유지시킨다. 본품 400ml 2개에 몬치치 포토 스티커를 준다.
한율은 그래픽 라이프 스타일 브랜드 ‘드롭드롭드롭’과 협업해 한정판 제품을 선보였다. 협업 대표 제품은 ‘어린쑥 클렌징 흡착 팩폼’. 일명 ‘쑥떡팩폼’으로 불린다. 국내산 쑥을 갈아 넣은 쫀득한 쑥떡 같은 제형으로 피부에 밀착돼 피지를 흡착하고 모공 속 노폐물을 제거한다. 평소에는 클렌징 폼으로 사용하고, 피부 상태에 따라 묵은 피지를 제거하는 팩으로도 활용할 수 있다. 출시한 지 2년 만에 50만 개 이상 판매됐다.
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