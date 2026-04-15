네이버, 달러·유로 그린본드 동시 발행… 국내 민간기업 첫 사례

네이버가 달러화와 유로화로 동시 발행되는 글로벌 그린본드(Green Bond) 발행에 성공했다.
15일 네이버에 따르면 달러화 채권은 5년 만기 5억 달러로, 유로화 채권은 7년 만기 5억 유로로 발행됐다. 2021년 이후 약 5년 만의 달러화 채권 발행이며, 네이버 최초의 유로화 채권 발행이기도 하다.
국내 민간기업의 달러화 및 유로화 채권 동시 발행 사례는 2020년 이후 약 6년 만이다. 특히 유로화 7년물 발행은 국내 민간기업 최초 사례다. 왈라팝 인수 등을 통해 유럽 시장에서 영향력을 넓히면서 비즈니스 가치를 인정받은 결과로 풀이된다.
네이버는 그린 특화 자산운용사를 비롯해 글로벌 대형 자산운용사, 시중은행, 연기금 등 총 437개의 글로벌 투자자로부터 최종 발행 규모의 9.3배에 해당하는 100억 달러 이상의 투자자 주문을 확보했다. 이에 따라 발행금리는 달러화 5년물은 T+60bps인 4.375%, 유로화 7년물은 MS+93bps인 3.750%로 확정됐다.
네이버는 이번 발행으로 조달한 자금을 친환경 데이터센터, 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 활용할 예정이다. 아울러, 유럽 투자자와의 접점을 넓히는 동시에, 향후 유로화 시장 내 입지를 더욱 강화해 나갈 계획이다.
김희철 네이버 CFO는 “지정학적 불확실성이 이어지는 가운데서도 네이버의 첫 듀얼 커런시 발행을 성황리에 완료하여 글로벌 투자자들의 관심과 신뢰를 다시 한 번 확인했다”며 “이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고, 국제 자본시장의 성원에 힘입어 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정”이라고 말했다.
한편 이번 채권 발행은 글로벌 신용평가사 무디스와 스탠더드앤드푸어스로부터 각각 A3(안정적), A-(안정적)의 신용등급을 부여받았다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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