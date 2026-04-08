한국부동산마케팅협회, 회장사 대상 AI 활용 부동산 마케팅 특강 진행

부동산 분양 마케팅 업계에도 인공지능을 활용한 업무 혁신이 가속화되고 있다. 사단법인 한국부동산마케팅협회는 회장사인 CLK 본사에서 ‘제1회 회원사 온디맨드 AI 특강’을 성황리에 개최했다고 8일 밝혔다.
지난 6일 진행된 이번 특강은 ‘부동산 마케팅 업무를 위한 Claude 활용 및 PPT 생산성 향상’을 주제로 진행됐다. 박진주 시너지랩스 대표가 강사로 나서 CLK 임직원 30명에게 ▲Claude AI 핵심 강점 활용 ▲입지 분석 및 평당가 자동 계산 ▲기업 맞춤형 PPT 생성 스킬 등 실무에 즉시 적용할 수 있는 자동화 노하우를 전수했다.
특히 이번 교육은 지난해 운영된 ‘AI 부트캠프’를 계승·발전시킨 것으로, 회원사가 원하는 주제와 일정을 직접 선택하는 ‘온디맨드(On-Demand)’ 방식을 도입해 맞춤형 교육 체계를 강화한 것이 특징이다.
장영호 회장은 “AI가 부동산 마케팅 현장에서 실질적인 생산성 도구로 자리 잡았음을 확인한 자리였다”며 “앞으로도 회원사별 맞춤형 솔루션과 교육을 확대해 업계의 AI 전환을 선도하겠다”고 말했다.
협회는 다음 주 수석부회장사를 대상으로 특강을 이어가며, 이사사 등 주요 회원사의 높은 수요에 맞춰 교육 프로그램을 지속 확대할 계획이다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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