출마 결단 미룬 주호영…당내 “김부겸 등장에 무소속 어려워져”

대구시장 무소속 출마 거론되던 朱
“항고심 판단 끝까지 지켜보겠다”
무소속 나왔다가 김부겸 당선되면
‘배신자’ 지목돼 비판 거세질수도
대구시장 예비경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 의원은 8일 장동혁 대표를 겨냥해 “지금 우리 선거의 가장 큰 장애물은 장동혁 체제 그 자체”라며 직격했다. 주 의원은 기각된 컷오프 효력정지 가처분 신청과 관련해서는 항고했고, 무소속 출마 등 거취에 대해서는 항고 결과에 따라 판단하겠다는 입장을 밝혔다.
주 의원은 이날 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 “항고심 판단을 끝까지 지켜본 뒤, 제 거취에 대한 최종 판단을 내리겠다”며 “어떻게든 민주당에 시장직을 넘겨서는 안되니 분열을 막아달라는 요구도, 지금 국민의힘으로는 막아낼수 없으니 분연히 무소속으로 나와달라는 요청도 듣고 있다”고 밝혔다. 주 의원이 이날 대구시장 무소속 출마 등에 대한 입장을 밝힐 것으로 알려졌으나, 주 의원은 일단 법원의 항고 결정을 본 후 거취를 결정하겠다는 것.
앞서 법원은 대구시장 경선에 출마한 국민의힘 주호영 의원이 자신에 대한 컷오프(공천 배제) 효력을 정지해 달라며 낸 가처분 신청을 3일 기각했다. 법원 결정 직후 국민의힘 공천관리위원회는 주 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프하고, 대구시장 예비경선 진행 등을 당초 의결대로 진행한다고 밝혔다.
주 의원은 장 대표를 정조준하고 나섰다. 주 의원은 “이번 위기의 한복판에 장동혁 대표 체제가 있다”며 “대구 현장에서도 장동혁 대표가 싫어 국민의힘을 못 찍겠다는 말이 적지 않다”라고 주장했다. 그러면서 “장동혁 대표에게는 공천 실패의 책임을 물어야 한다”며 “보수의 재건과 부활을 위해 지금 가장 먼저 치워야 할 걸림돌이 있다면 저는 그것이 장동혁 체제라고 생각한다”고 목소리를 높였다.
주 의원은 장 대표에게 결단을 요구했다. 주 의원은 “민심이 등을 돌린 지도부로 선거를 치르겠다는 것은 이기겠다는 것이 아니라, 지고도 책임지지 않겠다는 말과 다르지 않다”며 “장 대표는 결단하라. 비상대책위원회든 선거대책위원회든, 당을 다시 세울 새로운 책임 체제를 즉각 구성하라”라고 촉구했다.
주 의원은 2016년 20대 총선 당시 ‘진박(眞朴) 공천’ 논란 등으로 컷오프되자 탈당해 무소속으로 당선된 경험이 있다. 특히 당에서 제명된 한동훈 전 대표와의 연대 가능성도 있기에 무소속 출마 가능성이 여전히 거론된다.
다만 당내에선 더불어민주당 후보로 김부겸 전 국무총리까지 등판한 상황에서 무소속 출마를 강행하기는 어려울 것이라는 관측도 나온다. 주 의원의 무소속 출마로 김 전 총리가 당선될 경우 ‘배신자 프레임’에 빠질 수 있고, 탈당에 대한 비판 여론도 일 수 있기 때문이다.
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