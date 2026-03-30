여야 ‘중동사태 추경’ 내달 10일까지 합의처리 하기로

여야가 중동 사태 대응 추가경정예산안(추경)을 다음 달 10일 국회 본회의까지 처리하기로 공식 합의했다.
더불어민주당 한병도 원내대표, 국민의힘 송언석 원내대표를 비롯한 여야 원내지도부는 30일 오후 국회에서 만나 이 같은 내용의 합의문을 발표했다.
3월 임시회 회기는 다음 달 2일까지로, 4월 임시회는 다음 달 3일에 집회하기로 결정했다.
여야는 4월 2일 추경 시정연설을 실시하고, 추경 논의를 위한 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의와 부별 심사는 같은 달 7일과 8일에 실시하기로 했다.
4월 3일, 6일, 13일에 대정부질문을 실시한다는 내용도 합의문에 포함됐다.
다만, 이날 개헌 논의는 이뤄지지 않았다.
추경 일정과 관련해서 민주당 한병도 원내대표는 “오늘 오전 10시 국회의장과 뵙고, 12시 오찬을 했다. 그 이후에도 두차례 연속 회동을 해서 합의 처리하기로 했다”고 설명했다.
추경 내용도 합의가 됐냐는 물음에 국민의힘 송언석 원내대표는 “오늘은 원내대표 간 추경과 4월 임시회 일정을 합의한 것”이라며 “추경안의 상세 내용 검토와 협의는 예결위 차원에서 여야 간 심도 있게 논의할 것”이라고 답했다.
해당 합의안은 여야가 이견을 좁혀 타협한 결과로 보인다. 앞서 민주당은 다음 달 9일 국회 본회의에서 추경안을 신속히 통과시켜야 한다고 주장해왔다. 반면 국민의힘은 6~8일 대정부 질문을 먼저 한 뒤 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 16일 본회의에서 처리하는 것이 적절하다는 입장이었다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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