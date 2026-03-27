한국앤컴퍼니그룹, 임직원 대상 ‘배터리’ 경쟁력 강화

한국앤컴퍼니그룹이 27일 경기도 판교 본사 테크노플렉스에서 임직원 대상 지식나눔회를 개최했다.
지식나눔회는 조현범 회장의 소통 철학을 기반으로 시행하는 전사 소통 확대 사업이다. 트렌드·테크·인문 등 다양한 분야 지식·정보를 임직원과 나누는 프로그램으로, 2023년 8월 1회를 시작으로 매월 말 금요일 점심시간을 활용해 정기 운영되고 있다.
이번 3월 지식나눔회는 한국 배터리 이해 및 배터리 관리법을 주제로 진행된다. 발표는 한국앤컴퍼니 ES)상품전략팀 서경식 책임이 맡아 ▲한국앤컴퍼니 배터리 사업부 소개 및 현황 ▲차량용 12V 납축(AGM·EFB·MF) 배터리 역할과 올바른 관리 방법 ▲글로벌 납축전지 시장 동향 등을 소개했다.
한국앤컴퍼니 배터리 사업은 타이어, 자동차 열관리 시스템과 함께 그룹의 핵심 동력이다. 국내 납축전지 업계 중 유일하게 미국 현지 생산거점을 보유해 관세 영향에 유연하게 대응할 수 있는 기반을 갖췄다.
한국앤컴퍼니그룹 관계자는 “이번 지식나눔회를 통해 임직원들이 배터리 기술 경쟁력과 사업 방향에 대한 이해를 넓히는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 임직원들이 주도적으로 역량을 키울 수 있는 프로그램을 지속 운영할 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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