“반도체는 생존권 문제”…용인 시민, 국가산단 이전 ‘결사 반대’

26일 ‘국가산단 사수 대책위’ 출범
용인 반도체 국가산업단지를 둘러싼 지방 이전 논란이 확산되는 가운데, 용인 시민들이 이를 ‘이념과 정치를 초월한 생존권의 문제’로 규정하고 공동 대응을 선언했다.
이전 논의 현실화…5대 위험성 경고
“정치논리에 국가전략자산 흔들려선 안돼”
용인 지역 시민단체와 자발적 참여 시민들로 구성된 ‘용인 반도체 국가산단 사수 시민대책위원회(대책위)’는 26일 오후 용인시청 컨벤션홀에서 발대식을 열고, 국가산단 원안 사수를 위한 본격적인 행동에 돌입했다.
● “이전 시 반도체 생태계 붕괴”
대책위는 발족 취지문에서 용인 국가산단의 위상을 단순한 지역 개발사업을 넘어 ‘대한민국 미래 경쟁력의 핵심 자산’으로 규정했다.
이들은 “반도체 산업은 이미 국가 안보의 영역으로 확대됐다”라며 “정치적 이해관계나 지역 간 경쟁 논리로 국가 전략 자산이 흔들려서는 안 된다”라고 강조했다. 이어 이 문제에 모호한 입장을 보이고 있는 정부를 향해 “원안 추진 방침을 명확히 밝힐 것”을 촉구했다.
그러면서 처인구 이동·남사읍 일대(약 710만㎡) 부지가 원삼면(SK하이닉스)과 기흥(삼성전자)을 잇는 ‘반도체 메가 클러스터’의 핵심 축임을 강조했다. 입지 변경은 세계 최대 반도체 생태계 조성 계획 전체를 흔드는 행위라는 지적이다.
대책위는 산단 이전 논의가 현실화할 때 초래될 ‘5대 핵심 위험성’을 경고했다.
장기 투자 재검토와 착공 지연에 따른 ‘기업 투자 불확실성 증대’와 전력·용수·도로 공급 재검토 등 ‘핵심 인프라 공급 차질’, 소재·부품·장비(소부장) 기업과 연구기관 집적효과 약화에 따른 ‘산업 생태계 붕괴 및 경쟁력 악화’ 등이다.
또 공장 가동 지연으로 ‘글로벌 시장 선점 기회를 잃고 대외 신뢰도가 하락할 가능성’, 일자리 감소 등 ‘협력업체 투자 지연 및 인력 유치 혼선’도 지적했다.
● 110만 시민 의지 담은 ‘10대 결의문’ 채택
대책위는 이날 110만 용인 시민의 의지를 담은 ‘10대 결의문’을 채택했다. △국가산단 이전 시도 결사반대 △용인의 미래 성장 기반 수호 △지역 경제 침체 저지 △정치적 공세에 대한 총력 대응 등의 내용이 담겼다.
대책위는 교육·문화·복지·경제 등 각계 인사 15명이 공동대표로 참여하는 ‘시민 통합 조직’으로 꾸려졌다. 이들은 앞으로 기획·홍보·조직동원·대외협력 4개 팀을 중심으로 범시민 서명운동과 대정부 항의 방문 등 실질적인 실력 행사에 나설 예정이다.
대책위 관계자는 “국가산단 문제는 시민들의 삶과 직결된 사안”이라며 “정부와 정치권은 용인 원안 추진에 대한 분명한 입장을 밝혀야 한다”라고 요구했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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