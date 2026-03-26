제네시스 G90 ‘고속도로 핸즈오프’ 레벨2 자율주행 연내 장착

현대자동차가 올해 안에 제네시스 G90에 운전자가 탑승해 감독한 채로 자율주행이 가능한 ‘레벨2’ 자율주행 기술을 탑재한 차를 내놓는다.
현대차는 26일 서울 서초구 헌릉로 현대차 본사에서 진행한 주주총회에서 ‘현대차 스마트 드라이빙의 미래’를 주제로 자율주행 로드맵을 발표하는 자리에서 “운전자 개입을 최소화하고 고속도로에서 핸즈오프가 가능한 수준으로 고도화된 주행보조 기술을 올해 안에 제네시스 G90에 탑재할 예정”이라고 밝혔다.
현재 현대차에 탑재된 첨단주행보조시스템(ADAS)은 고속도로에서 운전자가 운전대를 잡은 채로 운전하고, 시스템은 차로 유지 등을 보조하는 역할을 수행한다.
주총에서 현대차가 밝힌 자율주행 기능은 운전자가 손을 대지 않아도 자율주행이 가능하도록 ADAS보다 한 단계 기능을 고도화한 시스템이 될 전망이다.
유지한 현대차 자율주행개발센터장(전무)는 발표에서 “올해 하반기 출시 예정인 제네시스 GV90에는 원터치 스마트 주차 기능도 적용할 예정”이라고 덧붙였다.
또 내년에는 차세대 소프트웨어중심자동차(SDV) 플랫폼이 적용된 신차를 출시해 고속도로 자율주행 기능도 확대하고, 차량 출시 이후에도 무선 업데이트(OTA)를 통해 기능을 지속적으로 개선할 예정이라고 회사 측은 설명했다.
2028년 이후에는 GV90에 고속도로 뿐만아니라 일반 도심 도로 자율주행까지 가능한 ‘레벨2++’ 자율주행 기술을 적용하겠다는 방침이다. 제네시스 등 고급 모델을 중심으로 향상된 자율주행 기능을 우선 탑재하겠다는 것이 현대차의 계획이다.
호세 무뇨스 현대차 사장은 이날 “인공지능(AI), 로보틱스, 자율주행을 아우르는 ‘하이테크 모빌리티 기업’으로의 전환에 속도를 낼 것”이라고 강조했다.
현대차는 지난달 자율주행 기업 포티투닷 대표 겸 첨단플랫폼본부장 사장에 박민우 전 엔비디아 부사장을 영입하는 등 한동안 뒤처졌던 자율주행 연구개발에 속도를 붙이고 있다.
한편 현대차는 이날 주총에서 호세 무뇨스 사장의 사내이사 재선임 등 총 6건의 상정 안건을 모두 원안대로 가결했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
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