이재준 수원시장 “탑동을 한국의 실리콘밸리로”

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이노베이션밸리 착공…2029년 준공
반도체·AI 등 첨단기업 ‘올인’
이 시장 “경제자유구역 지정 마중물”

이재준 수원시장이 탑동 이노베이션밸리 착공식에 참석해 축사하고 있다. 수원시 제공
이재준 수원시장이 탑동 이노베이션밸리 착공식에 참석해 축사하고 있다. 수원시 제공
“오늘이 수원의 미래 세대를 위한 첨단산업 생태계의 첫걸음이 될 것입니다.”

19일 오후 권선구 ‘탑동 이노베이션밸리’ 착공 현장에 참석한 이재준 경기 수원시장의 목소리에는 자신감이 묻어났다. 이 시장이 꿈꾸는 ‘수원 경제자유구역’의 핵심 퍼즐인 ‘탑동 이노베이션밸리’가 마침내 첫 삽을 떴다. 공사 시작을 알리는 축포와 함께 수원의 해묵은 과제였던 ‘서수원 개발’의 신호탄이 오른 것이다.

‘탑동 이노베이션밸리’는 2029년 7월 준공을 목표로 약 26만 7000㎡ 부지에 연구개발(R&D)과 첨단기업이 어우러진 복합업무단지를 만드는 초대형 프로젝트다. 모두 11개 구역으로 나눠 반도체, 인공지능(AI), 바이오, 로봇 등 미래 먹거리 기업들이 대거 입주한다. 서수원 일대가 지식산업의 메카로 탈바꿈하는 전기가 마련된 셈이다.
)이재준 수원시장(오른쪽 일곱번째)이 이재식 수원시의회 의장(〃 여섯번 째) 등과 첫 삽을 뜨고 있다. 수원시 제공
)이재준 수원시장(오른쪽 일곱번째)이 이재식 수원시의회 의장(〃 여섯번 째) 등과 첫 삽을 뜨고 있다. 수원시 제공
‘경제 시장’을 표방한 이 시장에게 이날 착공은 단순한 산업단지 조성 이상의 의미를 갖는다. 그는 줄곧 “수원의 성장이 멈추지 않으려면 기업이 들어올 땅이 있어야 한다”라고 강조해 왔다.

이 시장이 탑동을 점찍은 이유는 이곳이 ‘사통팔달’ 수원의 강점이 집약된 요충지이기 때문이다. GTX-C 노선과 신분당선 등 광역철도망은 물론, 과천·의왕 고속도로 등 육상 교통망이 거미줄처럼 뻗어 있다.

삼성전자(화성·평택)와 현대기아차 연구소 등 주요 산업 거점이 반경 30㎞ 안에 있어 물류와 인재 확보라는 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있다. 이 시장은 “탑동 이노베이션밸리가 강소기업들이 마음껏 성장하는 기반이 되길 바란다”라며 “이 동력이 수원 R&D 사이언스파크와 맞물려 ‘수원 경제자유구역’ 지정의 결정적 마중물이 될 것”이라고 자신했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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