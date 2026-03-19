[부고]천신일 세중그룹 회장 별세…향년 83세

천신일 세중그룹 창업자 겸 회장이자 우리옛돌문화재단 이사장이 17일 숙환으로 별세했다. 향년 83세.
고인은 1943년 부산에서 태어나 경남고와 고려대 정치외교학과를 졸업하고, 1974년 국내 최초의 석탄화학 기업인 제철화학을 설립했다. 1982년에는 세중을 창업해 세중나모여행과 세종정보기술 등을 주력으로 한 여행과 정보기술(IT) 중견기업으로 키웠다. 세중나모여행은 한강 유람선 사업으로 유명했던 회사다.
고인의 정계와 재계를 아우르는 폭넓은 인맥으로도 유명했다. 그는 ‘이명박 전 대통령(MB)의 평생 지기’로 불렸다. 고인과 이 전 대통령은 고려대 동기이자 ‘6·3동지회’로 인연을 맺은 각별한 사이였다. 고인은 고 이병철 삼성그룹 창업회장과도 가까운 사이로 알려졌다. 이 선대회장의 권유로 대한레슬링협회 회장과 대한올림픽위원회(KOC) 감사·상임위원 등을 맡기도 했다.
고인은 문화재 수집가로도 유명했다. 평생 모은 전통 석물 2000여 점을 전시한 경기 용인시 세중옛돌박물관을 2000년 설립했고, 2015년에는 이를 서울 성북동 자택 인근으로 옮겨 우리옛돌박물관으로 재개관했다. 일본에 유출된 문화재 환수 활동 공로로 2002년 국민훈장 석류장을 받았다.
유족으로는 부인 전경자씨와 자녀 미전 우리옛돌박물관장 세전 세중 사장 호전 세중 부사장이 있다. 빈소는 서울대병원 장례식장, 발인은 20일 오전 7시. 02-2126-7861
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