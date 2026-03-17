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정치
신임 소방청장에 김승룡 소방청 차장 임명
동아일보
입력
2026-03-17 17:23
2026년 3월 17일 17시 23분
박훈상 기자
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이재명 대통령이 17일 김승룡 현 소방청 차장(소방청장 직무대행)을 소방청장에 임명했다. 청와대 제공.
이재명 대통령은 17일 신임 소방청장으로 김승룡 소방청 차장을 임명했다.
청와대 강유정 대변인은 이날 “복잡해져 가는 재난 환경 속에서 신속한 현장 대응과 정교한 지휘로 국민의 안전을 책임질 적임자”라며 이같이 밝혔다. 김 차장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄에 가담했다는 의혹으로 지난해 9월 직위해제된 뒤 6개월간 소방청장 직무를 대행했다. 강 대변인은 “직무대행 기간 소방청을 안정적으로 이끌어 왔다. 소통과 협력·연대를 중시하는 리더십으로 직원들로부터 두터운 신뢰를 받고 있다”고 말했다.
박훈상 기자 tigermask@donga.com
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