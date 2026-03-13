‘검단호수공원역 파라곤’ 분양가 상한제 적용

안녕하세요. 정진수 기자입니다.

인천 검단신도시에서 분양가 상한제 단지 ‘검단호수공원역 파라곤’을 분양한다.



검단호수공원역 파라곤은 인천 검단신도시 일원에, 지하2층~지상 최고 24층·7개동·전용 84㎡ 단일평형 총 569가구로 조성된다. 분양가상한제가 적용돼 시세대비 합리적인 분양가가 책정될 예정이다.



검단호수공원역 파라곤은 인천지하철 1호선 검단호수공원역과 신검단중앙역을 모두 이용할 수 있다. 특히 검단호수공원역은 인천지하철 2호선 환승역으로 검토중이다. 신검단중앙역은 서부권 광역급행철도(GTX-D)와 서울지하철 5호선 환승역으로 계획돼 있다. 향후 인천은 물론 서울 주요 도심까지의 접근성이 한층 향상될 전망이다.



