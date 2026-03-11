농협경제지주·고성군·거진농협, ‘감자시루떡’ 상품화 협력

농협경제지주가 강원 고성군, 거진농협과 함께 지역 향토음식인 ‘감자시루떡’ 상품화에 나선다.
농협경제지주는 강원특별자치도 고성군청에서 고성군, 거진농협과 함께 ‘고성군 농산물 활용 향토음식 상품화 업무협약’을 체결했다고 11일 밝혔다. 협약식에는 이천일 농협경제지주 품목지원본부장, 함명준 고성군수, 김경수 거진농협 조합장 등이 참석했다.
세 기관은 협약을 통해 감자시루떡 유통 품질 안정화 기술 개발, 상품화를 위한 행정·재정 지원, 제품 유통·판매·홍보 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.
특히 농협경제지주 식품연구소는 표준 제조 매뉴얼 구축과 냉동·해동 과정에서도 품질이 유지되는 제품 개발에 나설 예정이다. 제품 개발이 완료되면 고성군과 협의를 거쳐 고향사랑기부제 답례품 지정도 추진할 계획이다.
이천일 품목지원본부장은 “이번 협약은 고성군 향토음식인 감자시루떡의 가치를 재발견하고 지역경제 활성화를 이끄는 첫 발걸음이 될 것”이라며 “농협은 다양한 향토 음식의 상품화를 통해 국산 농산물의 부가가치를 높이고 농업인 소득 증대에 기여하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0