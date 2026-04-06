“TXT 수빈에 바가지” 비난에 필리핀 택시기사 ‘운행 정지’

아이돌 그룹 투모로우바이투게더(TXT) 멤버 수빈이 필리핀 여행 중 택시 요금 바가지 피해를 입었다. 국가적 망신이 일자 필리핀 정부는 해당 기사에게 운행 정지 처분을 내렸다.
지난 1일 그룹 공식 유튜브 채널에 올라온 영상에는 수빈이 휴가차 방문한 필리핀 세부에서 택시기사에게 부당한 요금을 요구받는 장면이 담겼다.
해당 구간의 예상 요금은 약 300페소(약 7500원)였으나, 택시 기사는 처음에 500페소(약 1만 2500원)를 요구했다. 이어 이동 중에는 기름값이 비싸다는 이유를 들어 요금을 1000페소로 다시 올려 불렀다.
수빈은 영상에서 “처음에 500페소라고 하지 않았느냐”며 항의했고, 실랑이 끝에 500페소를 지불하는 것으로 상황을 마무리했다. 수빈은 “택시에서 내리기 전에도 기사가 다시 1000페소를 내라고 해 500페소만 낸다고 강하게 말하고 나왔다”고 당시 상황을 전했다.
영상이 공개된 후 필리핀 현지 누리꾼들은 “진심으로 사과한다”, “외국인 상대 사기가 당연시돼서는 안 된다”며 사과 댓글을 남겼다. 현지 언론들 또한 이 사건을 잇달아 보도하며 논란은 확산됐다.
사태가 커지자 필리핀 정부는 즉각적인 조치에 착수했다. 필리핀 교통부 산하 규제위원회(LTFRB)는 이번 사건을 “국가 이미지를 훼손한 중대한 위반”으로 규정하고, 해당 택시 기사에게 30일간의 운행 정지 처분을 내렸다.
당국은 해당 기사가 미터기를 사용하지 않고 과도한 요금을 요구한 점을 지적하며, 현재 형사 처벌 방안도 검토 중이라고 밝혔다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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