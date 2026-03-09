“오세훈 끝낼 필승카드”…정원오, 李 대선때처럼 영상 출마선언

정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 9일 오전 자신의 유튜브 채널 통해 서울시장 출마선언을 하고 있다. 정원오 유튜브 캡처
서울 성동구청장 출신의 정원오 서울시장 예비후보가 9일 “일 잘하는 대통령 옆에는 일 잘하는 서울시장이 필요하다”며 출마를 공식 선언했다. 이재명 대통령이 지난해 12월 X(구 트위터)에서 ‘일을 잘 한다’고 공개 칭찬했던 정 예비후보는 이 대통령이 2022년 대선에 출마할 당시 처음 선보였고 지난해 대선 때도 했던 ‘동영상 출마선언’ 방식을 차용해 서울시장 출마를 선언했다.

정 예비후보는 9일 공개한 11분 52초 분량의 출마선언 영상에서 “이 대통령을 뒷받침할 서울시장이 필요하다”며 “오세훈의 시정 10년을 끝낼 수 있는 단 하나의 필승카드”라고 강조했다. 이 대통령의 공개 칭찬 이후 더불어민주당 서울시장 레이스에서 선두권을 달리고 있는 정 예비후보는 이 대통령을 13차례 언급했다. 이 대통령이 ‘일잘러(일을 잘하는 사람)’라며 띄워준 이미지를 집중 부각해 ‘명심(이 대통령의 의중)’을 강조한 것으로 풀이된다.

1호 공약으로 ‘AI(인공지능) 기반 조건충족 자동인허가시스템 도입’을 내세운 정 예비후보는 “예측가능한 인허가 제도 시행으로 행정 속도는 두 배로 높이겠다”고 밝혔다. 이어 AI가 맞춤형 복지 인프라를 자동으로 연결해주는 지능형 행정, 서울 AI 안전지도 구축 등을 공약으로 제시했다. 그는 규제 완화와 리츠(REITs·부동산투자회사) 모델을 결합한 ‘서울시민리츠’를 도입해 시세의 70~80% 수준인 실속형 민간 분양 아파트를 대폭 공급하고, 서울 전역을 ‘30분 통근도시’로 만들겠다는 구상도 내놨다.

정 예비후보는 출마 선언 후 첫 행보로 서울 국립현충원을 찾아 김대중 전 대통령 묘소에 참배한 후 경남 봉하마을로 이동해 노무현 전 대통령 묘소를 참배하고 권양숙 여사를 예방했다.

조동주 기자 djc@donga.com
