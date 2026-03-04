씨젠의료재단, 제18기 우수인재 공채 정규직 선발직원 임명장 수여식 개최

씨젠의료재단은 지난 2월 서울 동대문구 씨젠메디칼타워 씨젠아트홀에서 제18기 우수인재 공채사원의 정규직 임명장 수여식을 개최했다고 밝혔다.
이번 우수인재 공채는 지난해 9월 입사한 신입사원들을 대상으로 약 5개월간의 인턴십 과정을 거쳐 진행됐다. 검사 및 사업 부문 지원자 237명 가운데 17명이 최종 정규직으로 선발됐다. 사업 부문은 81명 지원자 중 11명이 선발돼 7.4대 1, 검사 부문은 156명 지원자 중 6명이 선발돼 26대 1의 경쟁률을 기록했다.
정규직으로 전환된 신입 직원들은 인턴십 과정과 근무·교육 평가, 면접 심사를 거쳐 최종 선발됐다. 이후 정규직 전환 교육을 마친 뒤 본원과 지역 검사센터, 전국 지점 등에 배치될 예정이다.
임명장 수여식에서는 인턴십 종합평가와 업무 개선안 평가 우수자 시상, 신입사원 임명장 수여, 소감 발표 등이 진행됐다. 행사에는 천종기 이사장과 한규섭 대표의료원장, 이미애 학술원장 등 관계자들이 참석했다.
신입사원을 대표해 검사 부문 직원은 “인턴십 기간 동안 검사 업무의 책임과 역할을 배우는 시간이었다”며 “검사 정확성과 신뢰를 최우선 가치로 삼겠다”고 말했다.
천종기 이사장은 “직급, 역할 구분 없이 사업 전체를 바라보는 시야와 책임 있는 마인드를 갖추는 것이 중요하다”며 “여러분 한 사람 한 사람이 씨젠의료재단의 미래라는 자부심을 갖고 당당하게 나아가길 바란다”고 격려했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지