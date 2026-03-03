송언석 “與, 오늘 법사위-본회의 열어 TK통합법 처리하라”

국민의힘 송언석 원내대표가 3일 “더불어민주당에 이번 (국회) 회기 내에 대구·경북(TK) 통합법이 꼭 처리할 수 있기를 강력하게 촉구하는 바”라고 강조했다.
송 원내대표는 이날 국회에서 여야 원내대표 회동을 마친 뒤 기자들과 만나 “오늘은 2월 임시국회가 마지막 날이고 TK 행정통합법 처리할 수 있는 유일한 시한”이라며 이같이 밝혔다.
그는 “민주당 한병도 원내대표에게 오늘 법사위와 본회의 열어 TK 통합법을 통과시켜달라고 수차례 강하게 요청했다”고 말했다.
이어 “그런데 민주당에서는 대전·충남 통합법과 같이 묶어서 처리해야 된다는 입장을 갖고 있는 것 같다”고 전했다.
송 원내대표는 “특히 추미애 위원장이 법사위를 열지 않는 것은 그야말로 TK 주민들을 우롱하면서 몽니를 부리고 있다고 해석할 수밖에 없다”며 “오늘 중에 법사위를 반드시 개최할 것을 다시 한번 강력히 촉구한다”고 밝혔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
