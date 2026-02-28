“이란, 카타르·쿠웨이트·UAE·바레인 미군기지 공습”

이란이 28일(현지 시간) 미국과 이스라엘의 공격에 대한 보복에 나섰다고 현지 매체가 보도했다. 이란은 카타르·쿠웨이트·UAE·바레인 인근에 있는 미군기지를 공격한 것으로 알려졌다.

엑스(X) 영상 갈무리

타임스오브이스라엘에 따르면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이번 공격의 작전명을 ‘사자의 포효’(Lion‘s Roar)로 정했다. 이스라엘이 지난해 6월 이란 핵시설을 공습할 때의 작전명은 ‘일어서는 사자’(Rising Lion)였다. 이번 작전은 ’일어서는 사자‘ 작전 이후 약 8개월 만에 이뤄졌다.