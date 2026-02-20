트럼프, 이란에 최후통첩 “최대 보름…합의 안하면 나쁜일 일어날 것”

19일(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 핵협상과 관련해 “최대 15일 내 의미있는 합의를 하지 않으면 나쁜 일이 일어날 것”이라고 밝혔다. 이란 핵 프로그램 폐기를 놓고 양국간 이견이 좁혀지지 않은 가운데, 트럼프 대통령이 공격 가능성을 내비치며 협상 시한을 최후 통첩한 것으로 해석된다.
트럼프 대통령은 이날 미 워싱턴의 ‘도널드 트럼프 평화연구소’에서 평화위원회 첫 회의를 주재하며 이 같이 밝혔다. 트럼프 대통령은 “양측은 좋은 관계를 유지하며 좋은 대화를 하고 있다”며 “지난 수년간 이란과 의미 있는 합의를 하는 게 쉽지 않다는 것이 입증됐지만 우리는 해야한다. 그렇지 않으면 나쁜 일이 일어날 것”이라고 했다.
이어 지난해 6월 미국의 이란 핵시설 공습을 거론하며 “이제 우리는 한 걸음 더 나아가야 할 수도 있고 아닐 수도 있다”고 했다. 그러면서 “아마도 우리는 합의를 할 것이다. 여러분은 아마도 열흘 안에 결과를 알게 될 것”이라고 덧붙였다. 이후 트럼프 대통령은 기자들과 만나 “10일은 (협상하기에) 충분한 시간일 것이고, 10일이나 15일은 거의 최대 한도”라고 했다.
월스트리트저널(WSJ)은 “이미 중동 전역에 수십 대의 미군 전투기가 배치됐고, 두 번째 항공모함도 접근 중”이라며 “이는 2003년 이라크전 이후 가장 큰 규모의 공군력 증강”이라고 전했다.
