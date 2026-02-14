스노보드 하프파이프 이채운, 올림픽서 세계 최초 ‘트리플콕 1620’ 성공

“피눈물이 흐르도록 열심히 했지만 이렇게 다시 세계의 벽은 높다는 것을 느끼게 됐다. 이제까지 피눈물을 흘렸다면 앞으로의 올림픽은 정말 피, 땀, 눈물까지 다 흘리면서 더 열심히 해꼭 저 높은 곳까지 오를 수 있도록 하겠다.”
2023 스노보드 하프파이프 세계선수권 최연소 우승자인 이채운(20)이 두 번째 올림픽을 6위로 마쳤다. 이채운은 이날 마지막 3차 시기 때 전 세계 선수 중 자신만이 할 수 있는 프론트사이드 트리플 콕 1620(회전측 세 번 바꾸며 4회전)을 3차 시기에 성공시켰다. 아직 세계무대에서 그 누구도 선보인 적 없는 기술이었다.
하지만 이채운의 점수는 87.50점에서 멈췄다. 하프파이프 심판들은 선수가 구성한 점프들이 물 흐르듯이 자연스럽게 흘러가는지를 중요하게 고려하는데 고난도 기술을 시도할 때도 마찬가지다. 이채운은 디테일한 움직임에 있어서 다른 선수들보다 부족했다는 뜻으로 해석된다.
연기를 마치고 피니시라인에서 아버지를 부둥켜 안고 울었다. 이채운은 “1, 2차 시기에서 넘어진 뒤 아빠자 ‘넌 할 수 있다’고 용기를 주셔서 3차 런을 성공시켰다. 할 수 있는 것들을 다 했는데 원하는 점수가 나오지 않아서 좀 속상함에 아버지하고 같이 안고 있었다”고 했다.
올림픽에서 세계 최초 기술을 성공히키고도 메달을 못 따는 시대가 왔다는 건 그만큼 경쟁자들의 면면이 강력하다는 의미다. 이날 남자 하프파이프 결선에서는 과거에는 쉽게 우승을 확신할 수 있ㅅ는 90점대 점수를 받은 선수가 4명이나 됐다. 그만큼 세계 무대의 수준이 높아졌다는 의미다.
이채운은 “세계 최초 기술을 도전한 무대라 더 떨렸다. 열심히 준비했는데 충분하지 않았던 것 같다”며 “다들 미친 것 같은데 제가 더 미칠 수밖에 없다”며 “다음 올림픽에는 저기 가장 높은 곳(시상대)에 오르기 위해 더 열심히 하는 수밖에 없는 것 같다”고 했다.
리비뇨=임보미 기자 bom@donga.com
