첫 금메달 ‘여고생’ 최가온, 950만원 명품 시계 받는다

2026밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 활약한 한국의 첫 금메달리스트 최가온(18·세화여고)이 오메가가 제공하는 950만 원짜리 명품 시계의 주인이 됐다.
최가온은 13일 새벽 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 금메달을 목에 걸었다. 이번 동계 올림픽 한국 선수단 첫 금메달이자 한국 스키·스노보드 1호 금메달이다. 최가온은 1·2차 시기 모두 넘어졌지만 3차 시기에서 역전 드라마를 보여줬다.
앞서 올림픽 공식 타임키퍼 오메가는 지난달 26일 “한국 선수 중 개인 종목에서 가장먼저 금메달을 딴 선수 1명에게 ‘스피드마스터 38㎜ 올림픽 에디션 타임피스’를 증정한다”고 밝혔다.
이 시계는 오메가 공식 홈페이지에서 950만 원에 판매되고 있다. 오메가가 동계 올림픽 공식 타임키퍼로 활동한 지 90주년을 맞은 것을 기념해 새로 출시한 모델이다.
제품은 스테인리스 스틸 재질에 서브다이얼을 갖춘 초시계(크로노그래프)다. 겨울을 연상시키는 하얀 배경 위에 푸른 얼음무늬가 특징이다. 뒷면엔 밀라노·코르티나 대회 엠블럼과 오륜기가 새겨져있다.
오메가는 “탁월함과 정밀성 그리고 스포츠에 대한 헌신이라는 올림픽 정신의 정점을 기리고, 가장 먼저 정상에 오른 단 한 명의 선수를 기념한다는 점에서 이번 수여가 특별한 의미를 지닌다”고 설명했다.
오메가는 2012년 런던 올림픽 때부터 한국 선수단 첫 금메달리스트에게 올림픽 에디션 시계를 선물해 왔다.
2012년에는 사격 10m 공기권총에서 금메달을 딴 진종오가 최초로 선물을 받았고, 2016 리우 올림픽에서는 남자 양궁 대표팀(김우진, 구본찬, 이승윤), 2024 파리 올림픽에서는 남자 펜싱 사브르 개인전의 오상욱과 여자 10m 공기권총의 오예진이 시계의 주인공이 됐다.
동계 올림픽에선 2014년 소치 대회 여자 스피드 스케이팅 500m 이상화가 최초로 시계를 받았고, 2022년 베이징 대회에서는 쇼트트랙 황대헌(강원도청)과 최민정(성남시청)이 각각 남녀 첫 금메달을 따내 선물을 받았다.
이번 대회에서는 남녀 구분 없이 개인종목 한 명에게만 시계를 선물하기로 했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0